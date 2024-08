Xbox Series X: Erneute Preiserhöhung in Japan

Autor:, in / Xbox Series X

In Japan wird der Preis für Xbox Series X und Xbox Series S erneut angehoben.

Schon in diesem Monat werden Käufer einer Xbox Series X oder Xbox Series S in Japan tiefer in die Tasche greifen müssen.

Microsoft wird laut einem Bericht der Famitsu zum 15. August neue Preise für die Konsolen verlangen.

Eine Xbox Series X wird dann 66.978 Yen (ca. 415,- Euro) kosten, das sind gegenüber dem derzeitigen Preis 7.000 Yen mehr.

Um 5.400 Yen auf dann 49,978 Yen (ca. 310,- Euro) erhöht sich der Kaufpreis für eine Xbox Series S 1 TB in Schwarz.

Außerdem wird der Preis für die Xbox Series S mit 512 GB Speicherplatz um 6.600 Yen erhöht. Sie wird mit 44.578 Yen (ca. 276,- Euro) ausgezeichnet sein.

Zuletzt hob Microsoft die Preise für beide Modelle im Februar 2023 an. Für andere Regionen sei eine Erhöhung derzeit nicht vorgesehen.