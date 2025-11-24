Xbox Series X: Erneute Preiserhöhung wegen RAM-Engpässen möglich

Xbox Series X und Xbox Series S könnten durch OpenAI-Deal und hohe RAM-Nachfrage teurer werden.

Die Preise für Microsofts aktuelle Konsolengeneration, Xbox Series X und Xbox Series S, könnten erneut steigen. Grund dafür sind mögliche Engpässe beim Arbeitsspeicher: Ein Deal zwischen OpenAI und den Speicherherstellern Samsung sowie SK hynix sichert OpenAI monatlich rund 900.000 DRAM-Wafer. Dies könnte die Beschaffung für andere Unternehmen deutlich verteuern.

Der Branchen-Insider Moore’s Law is Dead kritisiert, Microsoft habe im Gegensatz zu Sony nicht rechtzeitig vorgesorgt.

„Anscheinend haben sie überhaupt nicht vorausgeplant. Wenn du aus irgendeinem Grund immer noch eine Xbox zum aktuellen Preis haben willst, könnten diese Preise bald steigen oder das Angebot könnte komplett versiegen, weil mehrere meiner Quellen anscheinend von Vertriebsmitarbeitern bei Microsoft gewarnt wurden, dass dies sehr, sehr bald Auswirkungen auf die Xbox Series-Konsolen haben wird. Eher früher als später“, so Moore’s Law is Dead via YouTube.

Sony hingegen soll frühzeitig große Mengen GDDR6-RAM zu günstigen Konditionen eingekauft haben und sei damit für die kommenden Monate abgesichert.

Bereits im September hatte Microsoft die Preise in den USA angehoben: Die Xbox Series X stieg von 599,99 auf 649,99 Dollar, die Xbox Series S von 379,99 auf 399,99 Dollar.