Xbox Series X: Erneute Preiserhöhung wegen RAM-Engpässen möglich

Xbox Series X und Xbox Series S könnten durch OpenAI-Deal und hohe RAM-Nachfrage teurer werden.

Die Preise für Microsofts aktuelle Konsolengeneration, Xbox Series X und Xbox Series S, könnten erneut steigen. Grund dafür sind mögliche Engpässe beim Arbeitsspeicher: Ein Deal zwischen OpenAI und den Speicherherstellern Samsung sowie SK hynix sichert OpenAI monatlich rund 900.000 DRAM-Wafer. Dies könnte die Beschaffung für andere Unternehmen deutlich verteuern.

Der Branchen-Insider Moore’s Law is Dead kritisiert, Microsoft habe im Gegensatz zu Sony nicht rechtzeitig vorgesorgt.

„Anscheinend haben sie überhaupt nicht vorausgeplant. Wenn du aus irgendeinem Grund immer noch eine Xbox zum aktuellen Preis haben willst, könnten diese Preise bald steigen oder das Angebot könnte komplett versiegen, weil mehrere meiner Quellen anscheinend von Vertriebsmitarbeitern bei Microsoft gewarnt wurden, dass dies sehr, sehr bald Auswirkungen auf die Xbox Series-Konsolen haben wird. Eher früher als später“, so Moore’s Law is Dead via YouTube.

Sony hingegen soll frühzeitig große Mengen GDDR6-RAM zu günstigen Konditionen eingekauft haben und sei damit für die kommenden Monate abgesichert.

Bereits im September hatte Microsoft die Preise in den USA angehoben: Die Xbox Series X stieg von 599,99 auf 649,99 Dollar, die Xbox Series S von 379,99 auf 399,99 Dollar.

  2. Ash2X 304060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.11.2025 - 12:58 Uhr

    Die Vorausplanung ist bei Hardware so eine Sache – normalerweise sinken die Preise, es wurde bei der Ur-Xbox nicht bedacht und so musste der Verkauf gestoppt werden… Es wurde einfach zu teuer.

  3. Gunslinger 25190 XP Nasenbohrer Level 3 | 24.11.2025 - 13:00 Uhr

    KI macht alles einfacher, besser und effizienter und sorgt wegen bilateraler Deals erstmal für Preissteigerungen. Danke für nichts 😆

  4. Captain Satan 119050 XP Scorpio King Rang 4 | 24.11.2025 - 13:02 Uhr

    Krass! Das glaubt mir später keiner mehr, wenn ich erzähle die Series X für 380,- gekauft zu haben 😅

  5. xXCickXx 109910 XP Master User | 24.11.2025 - 13:06 Uhr

    Wenn die wirklich keine Preise/Mengen gesichert haben, dann haben die letztes Jahr vermutlich so wenig Konsolen abgesetzt dass sie dachte die Restbestände reichen bis EOP.

  6. Robilein 1180930 XP Xboxdynasty Legend Gold | 24.11.2025 - 13:09 Uhr

    Gut das ich meine Day One gekauft habe🤣

    Einfach nur krank was die Preissteigerungen angeht. Und das zieht sich durch alles durch.

  7. Jabinger 59470 XP Nachwuchsadmin 8+ | 24.11.2025 - 13:12 Uhr

    Ich verkaufe mein ganzes Gold und kaufe jetzt noch schnell ein paar Xboxen. Zur Zeit beste Wertanlage. Aber jetzt mal im Ernst. In was für Zeiten leben wir. Früher wurden die Konsolen mit der Zeit immer billiger und heute wird alles teurer. Echt schlimm.

  9. Patricius 27925 XP Nasenbohrer Level 4 | 24.11.2025 - 13:25 Uhr

    Super, eine erneute Wertsteigerung. Ich lasse meine Series X dann demnächst mit Gold überziehen um den Status entsprechend zu würdigen. 😉

