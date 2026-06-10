Xbox Series X: Exklusivitätsstrategie hat gerade erst begonnen

Mit der Ankündigung, dass Gear of War: E-Day und Clockwork Revolution konsoleneklusiv für Xbox Series X|S erscheinen werden, wagte Xbox auf dem vergangenen Showcase den ersten Schritt zurück in Richtung Xbox-Exklusivität.

Dass es sich dabei keineswegs um ein Strohfeuer, sondern viel mehr um eine neue Strategie handelt, welche die Zukunft der Marke Xbox mit vielen weiteren exklusiven Spielen prägen wird, bekräftigt Chef-Stratege Matthew Ball im Gespräch mit The Game Business Live:

„Ich kann euch sagen, wie wir darüber denken. Wir haben einen internen Rahmen und eine Strategie, nach denen wir Exklusivtitel auf und außerhalb der Plattform angehen. Wir haben gestern bekannt gegeben, dass es zwei Titel gibt, von denen einer dieses Jahr und einer nächstes Jahr erscheint. Es war wichtig, zwei Titel anzukündigen. Wir hätten auch später im Jahr bekannt geben können, dass Clockwork exklusiv sein wird, wenn wir uns dem 25-jährigen Jubiläum immer mehr nähern. Wir hätten das Jahr 2027 damit einläuten können, indem wir darüber als Exklusivtitel gesprochen hätten.“ „Es war uns wichtig, zwei Titel einzubeziehen, damit die Leute verstanden, dass dies keine einmalige Sache war; es war kein Jubiläumsprojekt. Wir haben nicht gesagt: Es ist unser 25-jähriges Jubiläum, es ist das 20-jährige Jubiläum von Gears, wir kehren zu Xbox zurück, hier ist ein Exklusivtitel. Dies ist der Beginn eines Programms.“ „Die Spieler können eine verlässliche Pipeline erwarten, die ihre bisherigen Investitionen in die Xbox-Plattform rechtfertigt und sie auch in Zukunft als Xbox-Spieler bindet.Und jeder in der Branche versteht, dass Exklusivtitel wichtig für das Wachstum und das Branding dieser Plattform sind.“ „Wir haben eine dritte Kategorie von Titeln, nämlich jene Titel, die wir bereits angekündigt oder mit unseren Partnern, Spielern und Teams vereinbart haben und bei denen wir beschlossen haben, diese Verpflichtungen einzuhalten.“

Die neue Exklusivitätsstrategie, die von Xbox-CEO Asha Sharma vorangetrieben wurde, sei nur eine der Initiativen um das Ruder herumzureißen. Es benötige aber weiter Zeit um das Vertaruen und Begeisterung der Nutzer wieder zurückgewinnen zu können, so Ball:

„Wir werden jeden Tag offener darüber sprechen, was wir tun und warum wir es tun. Und der Grund, warum ich das sage, ist, dass ich euch heute eine ausführlichere Antwort geben sollte. Hier sind alle Titel, die Spieler in diesem Jahr, im nächsten Jahr und danach erwarten können und die exklusiv sein werden.“ „Wir wissen, welche das sein werden. Wir wissen, wie wir diese Entscheidungen treffen werden. Wir wissen, wie wir anhand dieser Entscheidungen bewertet werden. Aber was dabei wichtig ist: Dieser Rahmen muss letztendlich nach außen getragen werden. Jeder in diesem Publikum ist ein Experte, ein Liebhaber dieses Bereichs, und ich verstehe, warum sie sagen, dass wir es immer noch nicht ganz verstehen. Wir müssen das intern kommunizieren. Wir müssen das unseren Partnern vermitteln.“ „Aber vor allem müssen es am Ende des Tages der durchschnittliche Spieler, der durchschnittliche aktuelle Xbox-Spieler und der Spieler, den wir wollen, aber heute noch nicht haben, ganz einfach verstehen. Und genau darauf arbeiten wir hin. Wir sind nur noch nicht bereit, es umzusetzen.“