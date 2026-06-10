Xbox Series X: Exklusivitätsstrategie hat gerade erst begonnen

Mit der Ankündigung, dass Gear of War: E-Day und Clockwork Revolution konsoleneklusiv für Xbox Series X|S erscheinen werden, wagte Xbox auf dem vergangenen Showcase den ersten Schritt zurück in Richtung Xbox-Exklusivität.
Dass es sich dabei keineswegs um ein Strohfeuer, sondern viel mehr um eine neue Strategie handelt, welche die Zukunft der Marke Xbox mit vielen weiteren exklusiven Spielen prägen wird, bekräftigt Chef-Stratege Matthew Ball im Gespräch mit The Game Business Live:
„Ich kann euch sagen, wie wir darüber denken. Wir haben einen internen Rahmen und eine Strategie, nach denen wir Exklusivtitel auf und außerhalb der Plattform angehen. Wir haben gestern bekannt gegeben, dass es zwei Titel gibt, von denen einer dieses Jahr und einer nächstes Jahr erscheint. Es war wichtig, zwei Titel anzukündigen. Wir hätten auch später im Jahr bekannt geben können, dass Clockwork exklusiv sein wird, wenn wir uns dem 25-jährigen Jubiläum immer mehr nähern. Wir hätten das Jahr 2027 damit einläuten können, indem wir darüber als Exklusivtitel gesprochen hätten.“
„Es war uns wichtig, zwei Titel einzubeziehen, damit die Leute verstanden, dass dies keine einmalige Sache war; es war kein Jubiläumsprojekt. Wir haben nicht gesagt: Es ist unser 25-jähriges Jubiläum, es ist das 20-jährige Jubiläum von Gears, wir kehren zu Xbox zurück, hier ist ein Exklusivtitel. Dies ist der Beginn eines Programms.“
„Die Spieler können eine verlässliche Pipeline erwarten, die ihre bisherigen Investitionen in die Xbox-Plattform rechtfertigt und sie auch in Zukunft als Xbox-Spieler bindet.Und jeder in der Branche versteht, dass Exklusivtitel wichtig für das Wachstum und das Branding dieser Plattform sind.“
„Wir haben eine dritte Kategorie von Titeln, nämlich jene Titel, die wir bereits angekündigt oder mit unseren Partnern, Spielern und Teams vereinbart haben und bei denen wir beschlossen haben, diese Verpflichtungen einzuhalten.“
Die neue Exklusivitätsstrategie, die von Xbox-CEO Asha Sharma vorangetrieben wurde, sei nur eine der Initiativen um das Ruder herumzureißen. Es benötige aber weiter Zeit um das Vertaruen und Begeisterung der Nutzer wieder zurückgewinnen zu können, so Ball:
„Wir werden jeden Tag offener darüber sprechen, was wir tun und warum wir es tun. Und der Grund, warum ich das sage, ist, dass ich euch heute eine ausführlichere Antwort geben sollte. Hier sind alle Titel, die Spieler in diesem Jahr, im nächsten Jahr und danach erwarten können und die exklusiv sein werden.“
„Wir wissen, welche das sein werden. Wir wissen, wie wir diese Entscheidungen treffen werden. Wir wissen, wie wir anhand dieser Entscheidungen bewertet werden. Aber was dabei wichtig ist: Dieser Rahmen muss letztendlich nach außen getragen werden. Jeder in diesem Publikum ist ein Experte, ein Liebhaber dieses Bereichs, und ich verstehe, warum sie sagen, dass wir es immer noch nicht ganz verstehen. Wir müssen das intern kommunizieren. Wir müssen das unseren Partnern vermitteln.“
„Aber vor allem müssen es am Ende des Tages der durchschnittliche Spieler, der durchschnittliche aktuelle Xbox-Spieler und der Spieler, den wir wollen, aber heute noch nicht haben, ganz einfach verstehen. Und genau darauf arbeiten wir hin. Wir sind nur noch nicht bereit, es umzusetzen.“
225 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss ja auch Exklusiv Titel geben sonst macht die Xbox konsole 0 Sinn
Ist mir persönlich eigentlich egal. Ich finde das Setup und die Konsole der PS schlechter als das der Xbox. Die Xbox ist bei mir ein komplettes Mediensystem und nicht nur Spiele, auch finde ich da man viele Spiele auch auf dem PC kauft also eigentlich alles 2x hat sollte es irgendwann keine Xbox mehr geben, doch eine weitaus größere Bibliothek als PS aufbauen kann. GoG und Epic kommen wohl auch auf die neue Xbox bzw. sind es schon über den Handheld. Die Grafik ist meist besser auf der Xbox und die Performance auch plus noch mehr, im Grunde würde ich immer zur Xbox greifen.
Zunächste finde ich es gut, dass MS so offen kommuniziert. Das ist etwas, was Sony oder Nintendo nicht machen.
Die Strategie ist auch gut. Einerseits, dass es mehr Exklusivtitel geben wird und andererseits, dass sich MS die Multiplattformstrategie offen hält.
Nach wie geht es um nicht wniger, als dass die Marke XBOX in Zukunft Bestand hat – das wollen wir alle. Oder glaubt hier jemand ernsthaft, dass in der Vergangenheit Umsatz und Gewinn von MS ohne Multiplattform gereicht hätten, dass die XBOX jetzt noch bestand hätte? Es wäre der gleiche Fall wie mit SEGA damals gewesen, das weiß MS und um das abzuwenden, bauen sie sich eine Strategie und das ist richtig und gut so.
Ja, MS ist mächtig und hat Kohle. Aber der Satz „MS hat genug Kohle“ ist einfach nur dämlich. Auch bei MS werden je nach Sparte (Hardware, Windows, Office, KI, Gaming, etc.) Budgets eingeplant, um nicht ins Minus zu geraten und Gewinn- und Verlustrechnungen erstellt. Wirft eine Sparte zu wenig Gewinn ab, müssen Strategien erarbeitet werden, um den Gewinn zu steigern – was MS mit XBOX gerade macht.
Sorry Leute, aber die meisten, die hier rumtönen „was MS für einen Mist macht“ und „MS hat doch die Kohle“, ohne mal wieder weiter zu denken, hätten als Entscheider bei MS die Marke XBOX schon längst im Sand gesetzt bzw. für ein dickes Minus gesorgt.
Ist nicht persönlich gemeint und ich möchte niemand angreifen: aber in einem groß Forum tönen kann man leicht, aber sich erst mal hinzustellen und es dann tatsächlich besser zu machen – das ist mal was ganz anderes 🙂
Bin gespannt, was in Zukunft dann neu und exklusiv ist.
Xbox muss es ja schlechter gehen als wir alle dachten!
Bin mal gespannt was so für Marken in die Exklusivität zurückfinden🤔
Da sind einige auf der anderen Seite…“unruhig“.
Wusste nicht dass die so…“unruhig“…werden können, wegen Xbox.
Am meisten die blauen Ponys. Hahaha 😂 sieht man auch an diversen Kommentaren hier 😀
Was für emotionalen Schaden so eine Entscheidung anrichten kann.