Xbox Series X: Extended Showcase zeigt Atomic Heart 2, The CUBE und ILL

Im Rahmen des Mundfish Summer Games Showcase’25 Extended präsentiert das Studio eine vertiefte Vorschau auf kommende Projekte.

Robert Bagratuni, Gründer von Mundfish, führt durch das Event und gewährt euch exklusive Einblicke in die Entwicklung von Atomic Heart 2, das die Geschichte des ersten Teils mit einer erweiterten Spielwelt und neuen mechanischen wie erzählerischen Elementen fortsetzt. Darüber hinaus wird The CUBE vorgestellt – ein bislang geheimnisumwobenes Spiel, das mit innovativem Spieldesign und surrealer Atmosphäre Aufmerksamkeit erregen will.

Ein besonderes Highlight ist die Ankündigung des neuen Publishing-Labels Mundfish Powerhouse, das unabhängigen Entwicklerteams eine Plattform bieten soll. Das erste Projekt unter diesem Banner ist ILL, ein düsterer Horror-Shooter von Team Clout, der sich durch realistische Grafik, psychologischen Terror und einen kompromisslosen Stil auszeichnet. Das Showcase unterstreicht den Anspruch von Mundfish, kreative Risiken einzugehen und ungewöhnliche Spielideen zu fördern – eine spannende Entwicklung, die ihr als Gamer im Blick behalten solltet.