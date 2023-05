Autor:, in / Xbox Series X

Fallout 76 Mitentwickler Sperasoft arbeitet an einem eigenen AAA-Action-RPG unter Verwendung er Unreal Engine 5.

Für zahlreiche Spiele in verschiedensten Genres hat Sperasoft über die Jahre hinweg unterstützende Arbeit für Entwickler in der Branche geleistet.

Letztes Jahr im Juni etwa kündigte man eine Unterstützung für Bethesda Games Studios an. Seitdem kümmert man sich um saisonale Inhalte für das postapokalyptische Online-Rollenspiel Fallout 76.

Doch anscheinend arbeitet man auch an einem eigenen AAA-Spiel. Wie der User Timur22 im Karriereprofil eines Technical Game Designer von Sperasoft entdeckte, entwickelt man ein Action-Rollenspiel mit Third-Person-Ansicht.

Umgesetzt wird das namenlose Projekt mit der aktuellen Unreal Engine 5 von Epic Games.

Weitere Details zu diesem unangekündigten Spiel sind dem Profil leider nicht zu entnehmen.

Neben unterstützender Arbeit an Spielen wie Assassin’s Creed Origins, Mass Effect 3 oder Die Sims 4, entwickelte Sperasoft in der Vergangenheit auch eigene Spiele, darunter True Russian Hunt und Wheels of Destruction.