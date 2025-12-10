Xbox Series X: Fallout Pip-Boy Controller übernehmen die Wasteland-Kontrolle

Xbox präsentiert neue Fallout-Pip-Boy-Controller, die speziell für Fans der postapokalyptischen Reihe entwickelt wurden.

Die Xbox Wireless Controller – Fallout Pip-Boy und die Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Fallout Pip-Boy greifen die ikonische Ästhetik des Spiels auf und übertragen das charakteristische grüne Leuchten des Pip-Boy sowie bekannte HUD-Elemente direkt auf die Controller. Release ist am 16. Dezember 2025.

Spieler erhalten so die Möglichkeit, ihre Xbox-Konsole mit einem thematisch stimmigen Zubehör auszurüsten, das den Look und die Atmosphäre des Wastelands aufgreift.

Die Controller bieten nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch haptische Features wie einen metallischen grünen D-Pad und eine Fallout-Topcase-Veredelung, die die S.P.E.C.I.A.L.-Attribute und das Design des Spiels widerspiegeln.

Das Modell ist über den Microsoft Store (99,99 US-Dollar) vorbestellbar, während individuelle Anpassungen über das Xbox Design Lab für beide Varianten möglich sind.

Die neuen Controller kombinieren Sammlerstückcharakter, präzises Handling für Shooter- und Rollenspiele sowie ein einzigartiges Theming, das euch direkt in die Welt von Fallout eintauchen lässt.

Hier noch ein Video für euch: