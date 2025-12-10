Xbox Series X: Fallout Pip-Boy Controller übernehmen die Wasteland-Kontrolle

Autor: , in News / Xbox Series X
Vault-Tec-Edition für Spieler: Xbox bringt Fallout Pip-Boy Wireless Controller und Elite Series 2.

Xbox präsentiert neue Fallout-Pip-Boy-Controller, die speziell für Fans der postapokalyptischen Reihe entwickelt wurden.

Die Xbox Wireless Controller – Fallout Pip-Boy und die Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Fallout Pip-Boy greifen die ikonische Ästhetik des Spiels auf und übertragen das charakteristische grüne Leuchten des Pip-Boy sowie bekannte HUD-Elemente direkt auf die Controller. Release ist am 16. Dezember 2025.

Spieler erhalten so die Möglichkeit, ihre Xbox-Konsole mit einem thematisch stimmigen Zubehör auszurüsten, das den Look und die Atmosphäre des Wastelands aufgreift.

Fallout Pip-Boy Xbox Controller

Die Controller bieten nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch haptische Features wie einen metallischen grünen D-Pad und eine Fallout-Topcase-Veredelung, die die S.P.E.C.I.A.L.-Attribute und das Design des Spiels widerspiegeln.

Das Modell ist über den Microsoft Store (99,99 US-Dollar) vorbestellbar, während individuelle Anpassungen über das Xbox Design Lab für beide Varianten möglich sind.

Die neuen Controller kombinieren Sammlerstückcharakter, präzises Handling für Shooter- und Rollenspiele sowie ein einzigartiges Theming, das euch direkt in die Welt von Fallout eintauchen lässt.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Fallout Pip-Boy Edition

Fallout Pip-Boy Xbox Controller

Hier noch ein Video für euch:

  1. AnCaptain4u 240855 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.12.2025 - 18:57 Uhr

    Schickes Design.
    Im deutschen MS Store ebenfalls bestellbar und hier greift auch noch der aktuelle Sale, so dass man ein paar Euronen günstiger wegkommt.

  2. Kenty 232330 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.12.2025 - 18:59 Uhr

    Schön sieht er aus, keine Frage. Aber soviel Geld für einen Controller mit potentiellem Stickdrift auszugeben macht irgendwie keinen Sinn für mich.

  3. scott75 103700 XP Elite User | 10.12.2025 - 19:01 Uhr

    Also dieses Jahr war schon sehr extrem mit Controllern die haben ja nur rausgehauen bei Microsoft, den letzten den ich mir bestellt habe war der Spongebob Controller und der wird auch wirklich nur für eine kurze Zeit erhältlich sein aber der Pip Boy Controller wird wahrscheinlich auf Dauer im Xbox Design lab vorhanden sein also braucht man nicht sofort zugreifen.

  8. Robilein 1186450 XP Xboxdynasty Legend Gold | 10.12.2025 - 19:47 Uhr

    Ok, das sieht echt genial aus. Überlege mir den normalen zu kaufen.

