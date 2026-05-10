Xbox Series X: Fan-Design zeigt XSX-Konsole im legendären Xbox 360-Look

Ein kreatives Fan-Konzept sorgt aktuell für Aufmerksamkeit in der Xbox-Community: Die Xbox Series X wurde dabei in einem Design neu interpretiert, das stark an die ikonische Xbox 360 erinnert.

Das Konzept setzt auf klare Nostalgie-Elemente und greift die typische Formensprache der Xbox 360 auf – inklusive weißer Farbgebung, markantem Laufwerk und dem klassischen Ring-of-Light-Design.

Das Konzept ist nicht offiziell von Microsoft, zeigt aber, wie stark die Nachfrage nach klassischen Xbox-Designs weiterhin ist. Besonders Fans der Xbox-360-Ära reagieren begeistert auf die Vorstellung einer modernen Konsole im Retro-Look.

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