Xbox Series X: Fan-Design zeigt XSX-Konsole im legendären Xbox 360-Look

24 Autor: , in News / Xbox Series X
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Fan zeigt Xbox Series X im ikonischen Xbox-360-Design.

Ein kreatives Fan-Konzept sorgt aktuell für Aufmerksamkeit in der Xbox-Community: Die Xbox Series X wurde dabei in einem Design neu interpretiert, das stark an die ikonische Xbox 360 erinnert.

Das Konzept setzt auf klare Nostalgie-Elemente und greift die typische Formensprache der Xbox 360 auf – inklusive weißer Farbgebung, markantem Laufwerk und dem klassischen Ring-of-Light-Design.

Das Konzept ist nicht offiziell von Microsoft, zeigt aber, wie stark die Nachfrage nach klassischen Xbox-Designs weiterhin ist. Besonders Fans der Xbox-360-Ära reagieren begeistert auf die Vorstellung einer modernen Konsole im Retro-Look.

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24 Kommentare Added

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  2. DrFreaK666 265750 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.05.2026 - 10:18 Uhr

    Zum 25. Jubiläum hätte man sowas machen können oder eine farblich angepasste limitierte Variante für Sammler

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