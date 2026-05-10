Xbox Series X: Fan-Design zeigt XSX-Konsole im legendären Xbox 360-Look

Ein kreatives Fan-Konzept sorgt aktuell für Aufmerksamkeit in der Xbox-Community: Die Xbox Series X wurde dabei in einem Design neu interpretiert, das stark an die ikonische Xbox 360 erinnert.
Das Konzept setzt auf klare Nostalgie-Elemente und greift die typische Formensprache der Xbox 360 auf – inklusive weißer Farbgebung, markantem Laufwerk und dem klassischen Ring-of-Light-Design.
Das Konzept ist nicht offiziell von Microsoft, zeigt aber, wie stark die Nachfrage nach klassischen Xbox-Designs weiterhin ist. Besonders Fans der Xbox-360-Ära reagieren begeistert auf die Vorstellung einer modernen Konsole im Retro-Look.
Wie gefällt euch das Design?
WE NEED THIS!! 🥺@asha_shar @jronald pic.twitter.com/QK2OZbXz3j
— iHadi (@Sn4kee) May 8, 2026
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann man mal machen
Zum 25. Jubiläum hätte man sowas machen können oder eine farblich angepasste limitierte Variante für Sammler
Ja warum nicht hat was 🤔
Ah, das gefällt mir 👌.