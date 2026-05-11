Xbox Series X: Fan kreiert Konsole im schicken Halo-Design

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Xbox Series X im Halo-Design begeistert Fans – Wunsch nach neuer Special Edition wird laut!

Eine aufwendig gestaltete Xbox Series X im Halo-Design sorgt aktuell innerhalb der Community für große Aufmerksamkeit und entfacht erneut den Wunsch nach einer offiziellen Sonderedition.

Das Konzept mit dem Titel „Halo Campaign Evolved“ präsentiert die Konsole in einem markanten Sci-Fi-Look mit klaren Anleihen an die ikonische Ästhetik der Halo-Reihe. Besonders Farbgebung, Details und das thematische Gesamtbild stoßen bei vielen Fans auf positives Feedback.

In sozialen Netzwerken wird bereits darüber diskutiert, ob Microsoft künftig erneut eine limitierte Halo-Edition der Xbox Series X veröffentlichen könnte. Kommentare wie „Can you give us Special Edition Series X like this“ verdeutlichen die starke Resonanz innerhalb der Community.

Offizielle Hinweise auf eine neue Sonderkonsole existieren derzeit allerdings nicht. Das gezeigte Modell stammt ausschließlich aus einem Fan-Projekt und wurde nicht von Xbox angekündigt.

Die Halo-Reihe zählt weiterhin zu den wichtigsten Marken innerhalb des Xbox-Ökosystems und sorgt regelmäßig für großes Interesse an limitierten Hardware-Editionen.

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13 Kommentare Added

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  1. Rotten 121705 XP Man-at-Arms Bronze | 11.05.2026 - 09:05 Uhr

    Gefällt mir ganz gut, den Helm bräuchte ik nit auf der Konsole ✌🏻😅 würde ganz gut aussehen neben der Halo Edition Series x 🤗

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  4. Kitomy 66195 XP Romper Domper Stomper | 11.05.2026 - 09:31 Uhr

    Wenn es echt ist, Respekt.
    Ich bin froh das ich da einen unauffälligen weißen (beklebt) Klotz stehen habe.

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  5. Terendir 171605 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 11.05.2026 - 09:33 Uhr

    Okay, hatte es nicht derart gut erwartet.
    Etwas seltsam, wie die Schranktische in der Wohnung angeordnet sind imo 😛

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  7. Katanameister 421740 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.05.2026 - 09:37 Uhr

    Sieht fantastisch aus, können sie gerne als Special Edition herausbringen 👍.

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  9. aleXdeluXe86 66160 XP Romper Domper Stomper | 11.05.2026 - 09:42 Uhr

    Ja sieht nice aus . Aber für mich zuhause bevorzuge ich ein schlichtes Design

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