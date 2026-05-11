Xbox Series X: Fan kreiert Konsole im schicken Halo-Design

Eine aufwendig gestaltete Xbox Series X im Halo-Design sorgt aktuell innerhalb der Community für große Aufmerksamkeit und entfacht erneut den Wunsch nach einer offiziellen Sonderedition.
Das Konzept mit dem Titel „Halo Campaign Evolved“ präsentiert die Konsole in einem markanten Sci-Fi-Look mit klaren Anleihen an die ikonische Ästhetik der Halo-Reihe. Besonders Farbgebung, Details und das thematische Gesamtbild stoßen bei vielen Fans auf positives Feedback.
In sozialen Netzwerken wird bereits darüber diskutiert, ob Microsoft künftig erneut eine limitierte Halo-Edition der Xbox Series X veröffentlichen könnte. Kommentare wie „Can you give us Special Edition Series X like this“ verdeutlichen die starke Resonanz innerhalb der Community.
Offizielle Hinweise auf eine neue Sonderkonsole existieren derzeit allerdings nicht. Das gezeigte Modell stammt ausschließlich aus einem Fan-Projekt und wurde nicht von Xbox angekündigt.
Die Halo-Reihe zählt weiterhin zu den wichtigsten Marken innerhalb des Xbox-Ökosystems und sorgt regelmäßig für großes Interesse an limitierten Hardware-Editionen.
Hey , @Xbox @Halo , Can you give us Special edition Series X like this
(Halo campaign evolved)#Xbox #Halo pic.twitter.com/vhJGvAizFf
— Rochdi.B (@Rochdi1983B) May 9, 2026
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gefällt mir ganz gut, den Helm bräuchte ik nit auf der Konsole ✌🏻😅 würde ganz gut aussehen neben der Halo Edition Series x 🤗
Auch ein schönes Design. 👍🏻
Ist das jetzt dieser „KI-Slop“ von dem alle reden?
hab ich mir auch gedacht, sieht stark nach KI aus!
Mir gefällt dieser „KI Slop“ 😀.
Japp genau das ist es.
Wenn es echt ist, Respekt.
Ich bin froh das ich da einen unauffälligen weißen (beklebt) Klotz stehen habe.
Okay, hatte es nicht derart gut erwartet.
Etwas seltsam, wie die Schranktische in der Wohnung angeordnet sind imo 😛
Gefällt mir …
Sieht fantastisch aus, können sie gerne als Special Edition herausbringen 👍.
Da gefallen mir die realen Designs auf Makerworld deutlich besser als so ein AI schmutz.
Ja sieht nice aus . Aber für mich zuhause bevorzuge ich ein schlichtes Design
Schön wenn Fans kreativ sind.