Xbox Series X: Fan kreiert Konsole im schicken Halo-Design

Xbox Series X im Halo-Design begeistert Fans – Wunsch nach neuer Special Edition wird laut!

Eine aufwendig gestaltete Xbox Series X im Halo-Design sorgt aktuell innerhalb der Community für große Aufmerksamkeit und entfacht erneut den Wunsch nach einer offiziellen Sonderedition.

Das Konzept mit dem Titel „Halo Campaign Evolved“ präsentiert die Konsole in einem markanten Sci-Fi-Look mit klaren Anleihen an die ikonische Ästhetik der Halo-Reihe. Besonders Farbgebung, Details und das thematische Gesamtbild stoßen bei vielen Fans auf positives Feedback.

In sozialen Netzwerken wird bereits darüber diskutiert, ob Microsoft künftig erneut eine limitierte Halo-Edition der Xbox Series X veröffentlichen könnte. Kommentare wie „Can you give us Special Edition Series X like this“ verdeutlichen die starke Resonanz innerhalb der Community.

Offizielle Hinweise auf eine neue Sonderkonsole existieren derzeit allerdings nicht. Das gezeigte Modell stammt ausschließlich aus einem Fan-Projekt und wurde nicht von Xbox angekündigt.

Die Halo-Reihe zählt weiterhin zu den wichtigsten Marken innerhalb des Xbox-Ökosystems und sorgt regelmäßig für großes Interesse an limitierten Hardware-Editionen.