Xbox Series X: Fans appellieren: Vergesst Käufer physischer Discs nicht

Es ist mittlerweile nicht unüblich, dass trotz des Kaufes eines Spiels in physischer Form einer Hülle nur ein Code statt einer Disc beiliegt.

Auch im Fall der vor einigen Wochen vorgestellten Avowed Premium Edition wird dem Steelbook keine Disc, sondern nur ein Code beiliegen. Insbesondere für Sammler von physischen Medien ist dieser Wandel sehr frustrierend.

Via Social-Media machten sich Fans und Sammler dazu ein wenig Luft. So heißt es beispielsweise auf X von User LiangHaoquan, dass das Geld bei einem „Code in der Hülle“ wieder hübsch in die Brieftasche wandert. X-User danielc96205347 hingegen fragt überhaupt noch nach dem Sinn eines Steelbooks, wenn doch gar keine Disc drin ist.

Dass man bitte nicht die „physischen Xbox-Spieler“ vergessen soll, daran appelliert danno_omen auf X. Er schrieb direkt an Xbox-Präsidentin Sarah Bond und sagte klar, man wolle keinen Code in der Schachtel.

„Ich freue mich darauf, dass euer Team das richtig hinbekommt, aber wie immer, wenn ihr davon sprecht, dass die Spieler die Wahl haben, wie sie spielen wollen, vergesst bitte nicht uns physische Xbox-Spieler.“ „Wir wollen keine Codes in einer Schachtel.“

Auch der X-User justfilthygamin ließ Bond ähnliches zukommen und schrieb:

„Bitte vergesst uns physische Spieler nicht, die physische Spiele wollen. Keine Codes in Schachteln, nicht nur digital, kein Game Pass. Wir wollen in den Laden gehen und das Spiel in den Händen halten, es mit nach Hause nehmen und die Disc in unsere Xbox einlegen. Bitte vergesst uns nicht.“ „Dankeschön.“

Wie seht ihr das? Reicht euch eine Hülle oder ein schickes Steelbook im Regal, auch wenn sich darin gar keine Disc mehr befindet?