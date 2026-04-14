Xbox Series X: Fanta-Kollaboration zum 25 Jubiläum mit Ingame-Belohnungen jetzt gestartet

Xbox und Fanta feiern das 25-jährige Jubiläum von Xbox mit einer neuen Kooperation, die Gaming und reale Produkte miteinander verbindet und exklusive Ingame-Inhalte für mehrere große Titel bietet.

Im Rahmen der Zusammenarbeit erscheint eine spezielle Limited-Edition-Kollektion von Fanta Dosen und Flaschen, deren Verpackungsdesigns von bekannten Xbox-Franchises inspiriert sind. Dazu gehören unter anderem Halo, Call of Duty, World of Warcraft, Forza Horizon 6 sowie Diablo IV.

Die Aktion startet ab sofort und bietet Spielern die Möglichkeit, durch den Kauf der Sondereditionen zusätzliche Inhalte in den jeweiligen Spielen freizuschalten. Damit setzt die Kooperation auf eine direkte Verbindung zwischen physischen Produkten und digitalen Belohnungen, die speziell auf die Community der Xbox-Plattform zugeschnitten sind.

Hier ist der neue Trailer zur Aktion: