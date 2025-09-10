Xbox Series X: Final Fantasy VII Rebirth im Jahr 2026?

Aktuell kursiert ein Leak von SwitchForce im Netz, laut dem Final Fantasy VII Rebirth (der zweite Teil der FF7-Remake-Trilogie) bereits im Jahr 2026 sowohl für Nintendo Switch 2 als auch für Xbox Series X|S erscheinen könnte.

Für Nintendo Direct vermutet SwitchForce folgende Spiele:

Call of Duty: Black Ops 7 – Die berühmte Serie liefert regelmäßig Zwei-Jahres-Zyklen, aber ein Release im Zuge des Leaks ist aktuell nicht belegt.

Final Fantasy VII Rebirth – Basierend auf den obigen Leaks ist dies der wahrscheinlichste Kandidat für eine solche Ankündigung.

Ace Attorney 7 – Eine Fortsetzung der Ace Attorney-Reihe wäre spannend, aber bislang gibt es keine Hinweise auf einen zeitnahen Release.

Das Video gibt es hier: