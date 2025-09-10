Xbox Series X: Final Fantasy VII Rebirth im Jahr 2026?

Aktuell kursiert ein Leak von SwitchForce im Netz, laut dem Final Fantasy VII Rebirth (der zweite Teil der FF7-Remake-Trilogie) bereits im Jahr 2026 sowohl für Nintendo Switch 2 als auch für Xbox Series X|S erscheinen könnte.
Für Nintendo Direct vermutet SwitchForce folgende Spiele:
- Call of Duty: Black Ops 7 – Die berühmte Serie liefert regelmäßig Zwei-Jahres-Zyklen, aber ein Release im Zuge des Leaks ist aktuell nicht belegt.
- Final Fantasy VII Rebirth – Basierend auf den obigen Leaks ist dies der wahrscheinlichste Kandidat für eine solche Ankündigung.
- Ace Attorney 7 – Eine Fortsetzung der Ace Attorney-Reihe wäre spannend, aber bislang gibt es keine Hinweise auf einen zeitnahen Release.
Das Video gibt es hier:
Wäre Top, ist ein grandioses Spiel.
Nur Chadley kann ab und an nerven 😀
Chadley ist wirklich eins der Unsymphatischten NPC in der Videospiel Hystorie ! ansonsten bin ich dann am überlegen den dritten Teil erstmal aus zulassen der dann wohl auf allen Konsolen Gleichzeit kommt und mir dann eine GotY mit allen drei Teilen auf der Switch 2 zu holen
ich werds vermutlich gleich holen.
Finde die ersten beiden bis auf Chadley richtig gut.
Würde mich freuen auf Final Fantasy VII Rebirth für Xbox. 🙂✌🏻
Unnötiges weiteres verzögern wäre auch scheiße. Den dritten dann direkt für alle Plattformen..
Hab Rebirth bisher nicht beendet, kA hat mich irgendwie nicht abgeholt. Dabei ist das Original FFVII mein Einstieg in die JRPG gewesen.
Paar Sachen mag ich an der Neuauflage, aber es gibt so viel, was mir nicht gefällt und komplett unnötig ist.. in Serien gibt’s ja dieses Phänomen „Jumping the Shark“ das hat die Neuauflage, besonders Rebirth, zu oft..
Wie hier in der News das wohl wichtigste Gerücht nur eine Randnotiz ist.. Ace Attorney 7!!! Omg! Ja! 😍
Alles haltlose Gerüchte…Rebirth funktioniert wegen der Zauber-SSD ja bekanntlich nur auf der Playstatation 5….wird also niemals für andere Systeme kommen 😅
Unterschätze mir mal nicht die Series S… 🤣🤣🤣
Ich wunder mich immernoch dass nicht gleich ein Doppelpack gibt – Teil 1 wurde bei Teil 2 als Vorbestellerbonus rausgehauen.