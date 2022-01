Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 01/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche geht es im Microsoft Store in Sachen Neuerscheinungen erneut etwas ruhiger zu und nur zwei neue Spiele erscheinen für Xbox One und Xbox Series X|S.

Breakneck City (Optimiert für Xbox Series X|S) – 05. Januar 2022

Breakneck City im Microsoft Store kaufen.

Sword of Elpisia (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. Januar 2022

Sword of Elpisia für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.