Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 02/2022

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Super Sami Roll (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. Januar 2022

Super Sami Roll für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Demoniaca: Everlasting Night (Optimiert für Xbox Series X|S) – 12. Januar 2022

Demoniaca: Everlasting Night im Microsoft Store kaufen.

The Anacrusis (Game Preview / Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 13. Januar 2022

The Anacrusis im Microsoft Store.

Mushroom Wars 2 – 13. Januar 2022

Mushroom Wars 2 für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Sense – A Cyberpunk Ghost Story – 13. Januar 2022

Sense – A Cyberpunk Ghost Story für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Spelunky 2 (Xbox Game Pass) – 13. Januar 2022

Aery – Dreamscape – 14. Januar 2022

Aery – Dreamscape für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Battle Brothers – 14. Januar 2022

Battle Brothers für reduzierte 22,39 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 27,99 Euro.

Kansei: The Second Turn HD (Optimiert für Xbox Series X|S) – 14. Januar 2022

Kansei: The Second Turn HD im Microsoft Store kaufen.

Operation Zeta – 14. Januar 2022

Operation Zeta für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.