Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 08/2021

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Curse of the Dead Gods – 23. Februar 2021

Der Erforschung eines uralten Tempels dürft ihr euch bei Curse of the Dead Gods hingeben und dabei tödliche Fallen und gefährliche Monster überwinden.

Curse of the Dead Gods erscheint am 23. Februar 2021.

Heavy Metal Machines – 23. Februar 2021

Umrandet von einem postapokalyptischen Szenario dürft ihr mit euren bewaffneten Fahrzeugen bei Heavy Metal Machines mit bis zu acht Spielern im Onlinemodus in die Schlacht ziehen.

Die Arenakämpfe von Heavy Metal Machines beginnen am 23. Februar 2021.

Killer Queen Black (Xbox Game Pass) – 23. Februar 2021

Geschicklichkeit und die richtige Strategie sind in den Mehrspielerscharmützeln für bis zu acht Spieler von Killer Queen Black am 23. Februar 2021 gefragt.

Killer Queen Black landet gleich zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Taxi Chaos – 23. Februar 2021

Bei Taxi Chaos dürft ihr euch am 23. Februar 2021 als Taxifahrer einen Namen machen und eure Kunden durch das turbulente New York befördern.

Taxi Chaos kann für reduzierte 26,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden. Regulär kostet das Spiel euch 29,99 Euro.

Active Neurons 3 – Wonders of the World – 24. Februar 2021

Eure Gehirnzellen werden bei Active Neurons 3 – Wonders of the World am 24. Februar 2021 in Wallung gebracht, während ihr versucht, durch Kombinieren, Zerstören oder Verschieben von Objekten an eine Energiequelle zu gelangen.

Ihr könnt euch Active Neurons 3 – Wonders of the World für reduzierte 3,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär werden 4,99 Euro fällig.

Horned Knight – 24. Februar 2021

Mit Horned Knight erscheint am 24. Februar 2021 ein zweidimensionaler Plattformer, der euch als furchtloser Ritter vor 32 erbarmungslose Level stellt.

Horned Knight kann für reduzierte 4,79 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden. Normalerweise kostet das Spiel 5,99 Euro.

Retrace: Memories of Death – 24. Februar 2021

Gefangen in einer alternativen Welt versucht ihr bei Retrace: Memories of Death mithilfe einer nützlichen Gabe einen Ausweg aus der verhängnisvollen Lage zu finden.

Retrace: Memories of Death erscheint am 24. Februar 2021.

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest – 24. Februar 2021

Tief in der Wildnis von Europa begebt ihr euch bei Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest am 24. Februar 2021 auf die Suche nach sagenumwobenen Mythen und Kreaturen und trefft weitreichende Entscheidungen.

Wer möchte, kann Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Aery – A Journey Beyond Time – 25. Februar 2021

In der Haut einer fliegenden gottähnlichen Kreatur könnt ihr bei Aery – A Journey Beyond Time den Werdegang der Erde und seiner Bewohner beobachten.

Die Tore zu Aery – A Journey Beyond Time öffnen sich am 25. Februar 2021.

Spooky Chase – 25. Februar 2021

Bei dem außergewöhnlichen Geschicklichkeitsspiel Spooky Chase seid ihr selbst euer größter Feind und bestimmt durch euer Handeln das Verhalten eurer Gegner.

Spooky Chase erscheint am 25. Februar 2021.

Tinker Racers – 25. Februar 2021

Auf chaotischen Miniaturstrecken dürft ihr bei Tinker Racers am 25. Februar 2021 nicht aus dem Fokus der Kamera geraten.

Akuto: Showdown – 26. Februar 2021

Bis unter die Zähne bewaffnet stellt ihr euch bei Akuto: Showdown am 26. Februar 2021 verbitterten Feinden sowie den Tücken der Umgebungen.

Für reduzierte 7,19 Euro könnt ihr euch Akuto: Showdown vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär schlägt das Actionspiel mit 7,99 Euro zu Buche.

Beyond Enemy Lines – Remastered Edition – 26. Februar 2021

Als Spezialagent müsst ihr bei der Beyond Enemy Lines – Remastered Edition am 26. Februar 2021 strategisch Kluge Entscheidungen fällen. Neben einer aufpolierten Optik und einer optimierten Steuerung ist noch die Erweiterung Operation: Arctic Hawk im Gepäck.

Die Beyond Enemy Lines – Remastered Edition kann für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Demon Hunter 3: Revelation – 26. Februar 2021

Freunde von Wimmelbildabenteuern aus dem Hause Artifex Mundi dürfen sich auf Demon Hunter 3: Revelation am 26. Februar 2021 freuen.

Dungeons & Bombs – 26. Februar 2021

Mit brachialer Sprengkraft müsst ihr bei Dungeons & Bombs am 26. Februar 2021 eine bärtige Prinzessin aus verschachtelten Katakomben befreien und alles aus dem Weg räumen und überwinden, was sich euch dabei in den Weg stellt.

Für reduzierte 3,99 Euro könnt ihr euch Dungeons & Bombs im Microsoft vorbestellen.

Katana Kata – 26. Februar 2021

Eure Künste im Umgang mit dem japanischen Langschwert dürft ihr in Katana Kata am 26. Februar 2021 perfektionieren.

Für rabattierte 11,99 Euro steht Katana Kata im Microsoft Store zur Vorbestellung parat. Nach Ablauf des Rabattfensters werden 14,99 Euro fällig.

RetroMania Wrestling – 26. Februar 2021

Die offizielle Fortsetzung von WrestleFest aus dem Jahr 1991 geht mit RetroMania Wrestling am 26. Februar 2021 mit vielen altbekannten Gesichtern an den Start.

The Lost Cube – 26. Februar 2021

Inspiriert von Super Meat Boy und Celeste schickt euch The Lost Cube auch der Suche nach einem magischen Würfel nach Nordeuropa.

The Lost Cube betritt die große Xbox-Bühne am 26. Februar 2021.

Thunderflash (Optimiert für Xbox Series X|S) – 26. Februar 2021

Zu guter Letzt tretet ihr am 26. Februar 2021 bei Thunderflash in Rambo-Manier alleine oder zu zweit vor dem heimischen Fernseher gegen eine Söldnerarmee an.

Thunderflash erscheint am 26. Februar 2021.