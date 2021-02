Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 09/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

3 out of 10: Staffel 1 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 03. März 2021

Hinter die Kulissen eines pannengeplagten Spieleentwicklers dürft ihr bei 3 out of 10 blicken.

Die erste von fünf Staffeln erscheint mit 3 out of 10: Staffel 1 am 03. März 2021.

Cave Bad – 03. März 2021

Ausgerüstet mit einer Spitzhacke und reichlich Sprengmaterial steigt ihr bei Cave Bad in der Rolle eines wagemutigen Zwerges in die Tiefen hinab und stellt euch Dämonen und Rätselaufgaben.

Cave Bad erscheint am 03. März 2021.

Glitchangels – 03. März 2021

Klassische Action im modernen Gewand erwartet euch bei Glitchangels, während ihr Horden von Feinden aufmischt und euch fünf erbarmungslosen Bosskämpfen stellt.

Glitchangels geht am 03. März 2021 an den Start.

GraviFire – 03. März 2021

Mit der Macht über die Schwerkraft im Ärmel müsst ihr GraviFire am 03. März 2021 über 50 anspruchsvolle Knobelaufgaben lösen.

GraviFire könnt ihr euch für reduzierte 3,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär werden 4,99 Euro für das Gehirntraining fällig.

Monster Jam Steel Titans 2 – 02. März 2021

Haushohe Monstertrucks zeigen bei Monster Jam Steel Titans 2 am 02. März 2021 ihre ungezügelte Power. Mehr Fahrzeuge, neue Umgebungen, neue Spielmodi und eine optimierte Spielphysik sind die großen Neuerungen.

Ihr könnt euch Monster Jam Steel Titans 2 für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Alternativ steht noch das Monster Jam Steel Titans Power Out Bundle inklusive vorzeitigem Zugang, dem Vorgänger und weiteren Extrainhalten für 59,99 Euro zur Auswahl.

Orbital Racer – 03. März 2021

Zwischen explosiver Action und anspruchsvoller Simulation dürft ihr bei den Weltraumrennen von Orbital Racer am 03. März 2021 wählen und unter anderem die Ringsysteme des Saturn bestaunen oder einen Abstecher zur Venus unternehmen.

Sir Lovelot – 03. März 2021

Die Frühlingsgefühle kochen bei Sir Lovelot am 03. März 2021 über, wenn ihr euch zusammen mit dem gleichnamigen Charakter auf die Suche nach der großen Liebe macht.

Sir Lovelot könnt ihr euch für reduzierte 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär schlägt das Hüpfabenteuer mit 9,99 Euro zu Buche.

Under the Jolly Roger – 03. März 2021

Bei dem Actionrollenspiel von Under the Jolly Roger dürft ihr euch am 03. März 2021 in der skrupellosen Welt der Freibeuter einen Namen machen und vom unerfahrenen Schiffsjungen zum gewieften Piraten aufsteigen.

Für rabattierte 14,39 Euro könnt ihr euch Under the Jolly Roger vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär kostet das Piratenspiel 17,99 Euro.

Kill It With Fire – 04. März 2021

Ohne Rücksicht auf Verluste müsst ihr euch Kill It With Fire am 04. März 2021 der Bekämpfung krabbelnder Störenfriede widmen. Aus der Egoperspektive gesteuert greift ihr dazu auf ein breites Waffenarsenal zurück und löscht jede Spinne aus, die bei drei nicht auf den Bäumen sitzt.

Kill It With Fire steht für reduzierte 11,99 Euro zur Vorbestellung parat. Regulär werden hier 14,99 Euro fällig.

Asdivine Cross (Optimiert für Xbox Series X|S) – 05. März 2021

Inmitten einer aufgeheizten Stimmung startet ihr bei dem rundenbasierten Rollenspiel von Asdivine Cross am 05. März 2021 einen riskanten Fluchtversuch.

Für 14,99 Euro könnt ihr euch Asdivine Cross im Microsoft Store vorbestellen.

Dreaming Sarah – 05. März 2021

Inspiriert vom Horrorspiel Yume Nikki erlebt ihr bei Dreaming Sarah am 05. März 2021 die Geschichte eines jungen Mädels.

Mail Mole – 05. März 2021

Als raketenschneller Maulwurf seid ihr bei Mail Mole als Postbote unterwegs und müsst in über 30 Levels zahlreiche Hindernisse überwinden.

Mail Mole erscheint am 05. März 2021.

Portal of Evil: Stolen Runes – 05. März 2021

Freunde von Wimmelbild-Abenteuern bekommen mit Portal of Evil: Stolen Runes am 05. März 2021 neuen Nachschub serviert.

Risk System – 05. März 2021

Die Balleraction von Risk System entsendet euch in eine ferne Zukunft und lässt euch in der Rolle einer fähigen Pilotin zur letzten Hoffnung der Menschheit aufsteigen.

Risk System feiert seine Veröffentlichung am 05. März 2021.

Two Point Hospital: Jumbo Edition – 05. März 2021

Zur Feier von über 3 Millionen kreativen Krankenhausmanagern erscheint die Two Point Hospital: Jumbo Edition inklusive vier Erweiterungen und zwei zusätzlichen DLCs im Gepäck.

Die Two Point Hospital: Jumbo Edition steht ab dem 05. März 2021 zum Download bereit.

Warrior Boy – 05. März 2021

Zu guter Letzt gilt es in dem Actionabenteuer von Warrior Boy heiß begehrten Klunker zurückzuerobern.

Warrior Boy betritt am 05. März 2021 die große Xbox-Bühne.