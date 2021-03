Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 10/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Pacer – 09. März 2021

Im Kampf gegen die Erdanziehungskraft düst ihr bei Pacer mit Geschwindigkeiten fernab der 400 km/h über 14 futuristische Strecken.

Pacer geht am 09. März 2021 an den Start.

Doodle Devil: 3volution – 11. März 2021

Bei Doodle Devil: 3volution dürft am 11. März 2021 eurer Zerstörungswut freien Lauf lassen und euch den Kopf darüber zerbrechen, welche Kombination von Essenzen die fiesesten Kreaturen erschaffen.

Für 8,99 Euro könnt ihr euch Doodle Devil: 3volution im Microsoft Store vorbestellen.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 – 11. März 2021

In 11 tosenden Stadien dürft ihr bei Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 am 11. März 2021 wieder eure Künste auf dem motorisierten Drahtesel unter Beweis stellen. 17 verschiedene Strecken, etliche Anpassungsmöglichkeiten, 100 Fahrer, zwei Klassen und ein Streckeneditor runden das Ganze ab.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 im Microsoft Store vorbestellen:

Xbox One

– Monster Energy Supercross 4 – Pre-order – 69,99 Euro

– Monster Energy Supercross 4 – Special Edition – Pre-order – 89,99 Euro

Xbox Series X|S

– Monster Energy Supercross 4 – Xbox Series X|S – Pre-order – 69,99 Euro

– Monster Energy Supercross 4 – Special Edition – Xbox Series X|S – Pre-order – 89,99 Euro

Heaven Dust – 12. März 2021

Gefangen in einem Labyrinth voller tödlicher Fallen und hungriger Zombies müsst ihr bei Heaven Dust am 12. März 2021 euer Köpfchen einschalten, um diesem Grauen unbeschadet zu entkommen.

Für 9,99 Euro könnt ihr euch Heaven Dust im Microsoft Store vorbestellen.

Journey of the Broken Circle – 12. März 2021

Drei bis fünf Stunden möchte euch das Abenteuer von Journey of the Broken Circle am 12. März 2021 vor dem Bildschirm fesseln und euch eine erschreckende Geschichte über die Selbstfindung erzählen.

Wer möchte, kann sich Journey of the Broken Circle für reduzierte 6,79 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär werden 7,99 Euro fällig.

Pinkman – 12. März 2021

Ein rasantes Hüpfspiel im minimalistischen optischen Gewand versteckt sich Pinkman, das am 12. März 2021 seine Veröffentlichung zelebriert.

Self: Where’s My Father – 12. März 2021

Bei Self: Where’s My Father begebt ihr euch auf die Suche nach eurem plötzlich verschollenen Vater und erlebt ein textbasiertes Abenteuer, in dem Realität und Traum miteinander verschmelzen.

Self: Where’s My Father kann für reduzierte 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden. Regulär müsst ihr 9,99 Euro für das Knobelabenteuer über den Tresen wandern lassen.