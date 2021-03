Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 11/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Mundaun – 16. März 2021

In einem abgeschiedenen Tal der Alpen wird euch bei Mundaun das Fürchten gelehrt. Während ihr mysteriösen Vorkommnissen nachgeht, erlebt ihr eine handgezeichnete Horrorgeschichte, erkundet die Umgebung und löst Rätsel.

Mundaun erscheint am 16. März 2021.

R.B.I. Baseball 21 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 16. März 2021

Rasante Action, vier Spielmodi und eine leicht zu erlernende Steuerung erwarten euch in R.B.I. Baseball 21 am 16. März 2021.

Wer den „Homerun“ schon vor Augen hat, kann sich R.B.I. Baseball 21 für 29,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse – 16. März 2021

Im Jahr 1959 mutiert ihr bei Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse am 16. März 2021 zum Zombie und macht in den Vereinigten Staaten von Amerika jagt auf Frischfleisch.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse kann für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Adios – 17. März 2021

Aus der Egoperspektive erlebt ihr in Adios am 17. März 2021 das Schicksal eines Schweinezüchters in Kansas, der sich wagemutig den Machenschaften der Mafia entgegenstellt.

Adios für 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Beach Buggy Racing 2: Island Adventure – 17. März 2021

Mit bis zu acht Spielern dürft ihr bei dem Partyrennspiel Beach Buggy Racing 2: Island Adventure am 17. März 2021 vor dem heimischen Fernseher an den Start gehen und euch gegenseitig die Siege vor der Nase wegschnappen.

Für reduzierte 17,99 Euro könnt ihr euch Beach Buggy Racing 2: Island Adventure vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär werden 19,99 Euro für das Spiel fällig.

Dungeon Defenders: Awakened – 17. März 2021

Mit bis zu vier Spielern im Onlinemodus von Dungeon Defenders: Awakened am 17. März 2021 darum, eure Kristalle mit vereinten Kräften gegen die anstürmenden Feinde zu verteidigen.

Dungeon Defenders: Awakened kann für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

In Rays of the Light – 17. März 2021

Eine Parabel über die menschliche Existenz und Logikrätsel möchten euch bei In Rays of the Light am 17. März 2021 unterhalten.

Für reduzierte 6,39 Euro könnt ihr euch In Rays of the Light vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär schlägt der Titel mit 7,99 Euro zu Buche.

Chess Knights: Viking Lands – 18. März 2021

Ein vom Schach inspiriertes Puzzlespiel versteckt sich Chess Knights: Viking Lands.

Chess Knights: Viking Lands feiert seine Veröffentlichung am 18. März 2021.

Explosionade DX – 18. März 2021

Mit einem gewaltigen Kampfroboter stürzt ihr euch bei Explosionade DX am 18. März 2021 alleine oder online mit einem Mitstreiter an der Seite in den zweidimensionalen Krieg gegen Aliens.

Explosionade DX könnt ihr euch für 5,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Space Otter Charlie – 18. März 2021

Mit dem Otter Charlie und seinem süßen Team werdet ihr euch bei Space Otter Charlie in der Schwerelosigkeit des Weltraums einem Geschicklichkeitstest unterzogen. Ein lokaler Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler rundet das Ganze ab.

Space Otter Charlie geht am 18. März 2021 an den Start.

Angry Video Game Nerd I & II Deluxe – 19. März 2021

Die ultimative Nerd-Erfahrung blüht euch in Angry Video Game Nerd I & II Deluxe am 19. März 2021, wenn ihr in das Game-Land gesaugt werdet und euch einen Weg durch drei pixelige Spielwelten bahnt.

Für 14,99 Euro könnt ihr euch Angry Video Game Nerd I & II Deluxe im Microsoft Store vorbestellen.

Can’t Drive This – 19. März 2021

Mit bis zu vier Spieler auf dem Sofa getummelt wagt ihr euch bei Can’t Drive This am 19. März 2021 an ein ganz besonderes Rennspielerlebnis heran. Während einer einen Monstertruck gekonnt manövriert, kümmert sich ein weiterer Spieler um den Bau der Strecke.

Can’t Drive This könnt ihr euch für reduzierte 17,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär werden 19,99 Euro für den explosiven Partyspaß fällig.

Cryptop by Powgi (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. März 2021

In Cryptop by Powgi gilt es Kryptogramme zu entschlüsseln, um über 180 witzige und inspirierende Nachrichten ans Tageslicht zu bringen.

Cryptop by Powgi erscheint am 19. März 2021.

Gangsta Paradise – 19. März 2021

Dem Mafiaboss Al Calzone und seinen skrupellosen Schlägertrupp zeigt ihr in Gangsta Paradise am 19. März 2021 wer in Wirklichkeit das Sagen in eurem einst friedlichen Städtchen hat.

Die Tore zu Gangsta Paradise öffnen sich am 19. März 2021.

Signs of the Sojourner – 19. März 2021

Untermalt von einer Geschichte spiegeln eure Karten in Signs of the Sojourner euren Charakter und eure Beziehungen zu anderen Menschen wider.

Mit dem Kartenspiel Signs of the Sojourner dürft ihr ab dem 19. März 2021 beschäftigen.

Space Robinson – 19. März 2021

Bescheiden ausgerüstet mit Pistole und Schraubenschlüssel müsst ihr euch bei Space Robinson den Weg durch eine feindlich besetzte Koloniebasis freischaufeln.

Das gnadenlose Abenteuer von Space Robinson startet am 19. März 2021.

Sumatra: Fate of Yandi (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. März 2021

Zu guter Letzt müsst ihr euch bei Sumatra: Fate of Yandi in der Haut von Yandi nach einem verheerenden Erdrutsch einen den Weg durch den Dschungel bahnen und euch auf viele Gefahren und Knobelaufgaben einstellen.

Das Point-and-Click-Abenteuer Sumatra: Fate of Yandi erscheint am 19. März 2021.