Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 12/2021

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Arkham Horror: Mother’s Embrace – 23. März 2021

Im Universum von H.P. Lovecraft angesiedelt und auf einer Brettspielreihe basierend, taucht ihr bei Arkham Horror: Mother’s Embrace am 23. März 2021 in das Jahr 1926 und versucht einen mysteriösen Todesfall aufzuklären.

Arkham Horror: Mother’s Embrace könnt ihr euch für reduzierte 15,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär werden 19,99 Euro für das Spiel fällig.

Sanity of Morris – 23. März 2021

Mit einer Taschenlampe bewaffnet macht ihr euch bei Sanity of Morris am 23. März 2021 verfolgt von blutrünstigen Wesen auf die Suche nach eurem Vater.

Den Psycho-Horror von Sanity of Morris könnt ihr euch für reduzierte 12,74 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär kostet euch das Spiel 14,99 Euro.

Rip Them Off – 24. März 2021

Wirtschaftsmanagement und „Tower Defense“ werden bei Rip Them Off am 24. März 2021 zusammengewürfelt. Um die Karriereleiter zu erklimmen, sucht ihr nach lukrativen Standorten zur Expansion eures Unternehmens und schlängelt euch durch aufkeimende Komplikationen.

Rip Them Off steht für 7,99 Euro im Microsoft Store zur Vorbestellung bereit.

Paradise Lost – 24. März 2021

Einen alternativen Verlauf des Zweiten Weltkriegs könnt ihr bei Paradise Lost am 24. März 2021 in der Rolle eines mutigen Zwölfjährigen hautnah miterleben.

Für reduzierte 11,99 Euro könnt ihr euch Paradise Lost vorzeitig sichern. Regulär schlägt die Bunker-Erkundung mit 14,99 Euro zu Buche.

Animal Doctor – 25. März 2021

Wer schon immer mal ein Praktikum bei einem Tierarzt machen wollte, der ist bei Animal Doctor am 25. März 2021 genau an der richtigen Adresse.

Black Legend – 25. März 2021

Rundenbasierte Strategiekost gepaart mit Rollenspielelementen erwarten euch bei Black Legend am 25. März 2021. Als Anführer einer Widerstandsbewegung befehligt ihr eure Truppen im Kampf gegen einen fanatischen Kult.

Black Legend kann für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Clea 2 – 25. März 2021

Eure Lauscher müsst ihr in dem Horrorspiel Clea 2 am 25. März 2021 spitzen, während ihr in der Rolle von Florine in die tiefen Abgründe des Jenseits vordringt, um eine geliebte Person dem Reich der Toten zu entziehen.

Für reduzierte 11,99 Euro könnt ihr euch Clea 2 im Microsoft Store vorbestellen. Nach Ablauf des kurzfristigen Angebotes werden 14,99 Euro fällig.

Die with Glory – 25. März 2021

Nach einem ehrenhaften Tod und dem Ticket nach Walhalla strebt ihr bei Die with Glory am 25. März 2021 in der Haut eines kampferprobten Wikingers.

Die with Glory kann für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Genesis Noir (Xbox Game Pass) – 25. März 2021

Das düstere Abenteuer von Genesis Noir konfrontiert euch am 25. März 2021 mit den verheerenden Auswirkungen eines eifersüchtigen Gottes.

Kaze and the Wild Masks – 25. März 2021

In dem klassischen Plattformer Kaze and the Wild Masks werden am 25. März 2021 die stimmungsvollen Neunziger erweckt, während ihr euch mit eurem wandlungsfähigen Protagonisten an lebendigem Gemüse vorbeimogelt.

Wer möchte, kann Kaze and the Wild Masks für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Octopath Traveler (Xbox Game Pass) – 25. März 2021

Die üppig dimensionierte und gleichermaßen wundersame Welt von Orsterra dürft ihr in dem Rollenspiel Octopath Traveler unter die Lupe nehmen.

Die Geschichte der acht Reisenden beginnt am 25. März 2021. Octopath Traveler reiht sich zudem gleich zum Release in die Spielbibliothek des Xbox Game Pass ein.

Tank Brawl 2: Armor Fury – 25. März 2021

Mit bis zu vier Spielern könnt ihr euch bei Tank Brawl 2: Armor Fury am 25. März 2021 online oder vor dem heimischen Fernseher hinter das Steuer verschiedener Waffensysteme klemmen und euch mit Geschick einen Weg durch umkämpftes Gelände bahnen.

Tank Brawl 2: Armor Fury steht für 14,99 Euro zur Vorbestellung parat.

Tinker Racers – 25. März 2021

Bei dem Partyspaß von Tinker Racers gilt es mit etwas Verspätung nun am 25. März 2021 mit heißen Miniaturflitzern stets im Fokus der Kamera zu bleiben.

Yakuza 6: The Song of Life (Xbox Game Pass) – 25. März 2021

Einen Blick auf die kriminellen Machenschaften der japanischen Unterwelt dürft ihr bei Yakuza 6: The Song of Life erhaschen und die Wahrheit hinter einem tragischen Unfall ans Licht bringen.

Yakuza 6: The Song of Life erscheint am 25. März 2021 und landet sogleich im Xbox Game Pass.

Ruvato: Original Complex – 26. März 2021

In dem „Hack´n‘ Slash-Spiel“ Ruvato: Original Complex absorbiert ihr am 26. März 2021 die Kräfte eurer getöteten Feinde und werdet dadurch immer mächtiger.

Für 14,99 Euro könnt ihr euch Ruvato: Original Complex vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Balan Wonderworld (Optimiert für Xbox Series X|S) – 26. März 2021

Das Balan-Theater hebt den Vorhang zu seiner verrückten Show am 26. März 2021. In der wundersamen Welt von Balan Wonderworld nimmt die Kostümierung eine entscheidende Rolle ein und öffnet euch den Weg zu nahezu endlos vielen Möglichkeiten.

Balan Wonderworld könnt ihr euch für 59,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Evil Inside – 26. März 2021

Nerven wie Drahtseile sind in dem Horrorspiel Evil Inside am 26. März 2021 vonnöten, um Mark bei der Aufklärung der Ursachen des Todes seiner Mutter und dem plötzlichen Verschwinden seines Vaters Beistand zu leisten.

It Takes Two (Optimiert für Xbox Series X|S) – 26. März 2021

Ein genreübergreifendes Abenteuer lauert am 26. März 2021 in It Takes Two auf euch, das wie der Name fast vermuten lässt, bestenfalls zusammen mit einem Kumpel oder Familienmitglied gemeistert werden möchte. Die rührende Geschichte über das Zusammenleben könnt ihr entweder online oder vor dem heimischen Fernsehen erleben.

It Takes Two kann für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.