Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 18/2021

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

The Colonists – 04. Mai 2021

Auf einem fernen Planeten dürft ihr am 04. Mai 2021 bei The Colonists eine Robotersiedlung im Stile von „Die Siedler“ und der „Anno-Reihe“ errichten und euren Vorstellungen bei der Gestaltung freien Lauf lassen.

The Colonists könnt ihr euch für 23,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Dragon Quest Builders 2 (Xbox Game Pass) – 04. Mai 2021

Eure Kreativität ist auch bei Dragon Quest Builders 2 am 04. Mai 2021 gefragt, wenn ihr alleine oder mit bis zu vier Spielern im Onlinemodus eure Qualitäten als Meisterbauer zur Show stellt.

Für 49,99 Euro könnt ihr euch Dragon Quest Builders 2 im Microsoft Store vorzeitig sichern. Sofern ihr mit einem Xbox Game Pass Abonnement ausgerüstet seid, dürft ihr gleich zur Veröffentlichung kostenlos hineinschnuppern.

Dark Nights with Poe and Munro – 04. Mai 2021

Eine Radiosendung in der mysteriösen Stadt August ist bei Dark Nights with Poe and Munro der Ausgangspunkt zu sechs interaktiven Videos im HD-Format mit fast fünf Stunden Bildmaterial.

Dark Nights with Poe and Munro erscheint am 04. Mai 2021.

Dull Grey – 05. Mai 2021

Mit Dull Grey erwartet euch ein visueller Roman über das Erwachsenwerden, bei dem ihr mit euren Entscheidungen den Ausgang der Geschichte bestimmt.

Ihr könnt euch Dull Grey für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär werden 4,99 Euro für das Abenteuerspiel fällig.

The Wardrobe: Even Better Edition – 05. Mai 2021

The Wardrobe: Even Better Edition ist ein zweidimensionales „Point-and-Click“-Abenteuer und gleichzeitig eine mit dunklem Humor und vielen Rätseln gespickte Hommage an die Klassiker des Genres der Neunzigerjahre.

The Wardrobe: Even Better Edition feiert seine Veröffentlichung am 05. Mai 2021.

Skate City – 06. Mai 2021

An berühmten Ortschaften der Erde dürft ihr bei Skate City am 06. Mai 2021 eure Künste auf dem Skateboard präsentieren und über 100 Herausforderungen meistern.

Ihr könnt euch Skate City für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Blazing Beaks – 07. Mai 2021

Bei Blazing Beaks begleitet ihr zwei Enten bei ihrem explosiven Abenteuer in einer bunten Spielwelt. Waffentechnisch bestens gerüstet werft ihr euch im Alleingang oder zu zweit vor dem heimischen Fernseher den anrückenden Horden von Feinden furchtlos entgegen.

Blazing Beaks erscheint am 07. Mai 2021.

Chroma Quaternion (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. Mai 2021

Den Frieden in der Welt der vier Königreiche müsst ihr in Chroma Quaternion am 07. Mai 2021 aufrechterhalten und mithilfe eurer Kampffähigkeiten den mysteriösen Vorkommnissen auf den Grund gehen.

Für 14,99 Euro könnt ihr euch Chroma Quaternion vorzeitig im Microsoft sichern.

Flowing Lights – 07. Mai 2021

Eine Mischung aus Rätsel- und Ballerspiel erwartet euch in Flowing Lights am 07. Mai 2021. Nur mit der richtigen Taktik und Experimentierfreude könnt ihr die 200 Herausforderungen im Kampf gegen Feinde sowie der Physik bewältigen.

Flowing Lights steht für 9,99 Euro im Microsoft Store zur Vorbestellung bereit.

Infestor (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. Mai 2021

In die Rolle eines putzigen grünen Aliens mit fiesen Absichten schlüpft ihr bei Infestor und fallt in 70 anspruchsvollen Levels über eine Menschenkolonie her.

Die Mischung aus Knobelspiel und Plattformer namens Infestor erscheint am 07. Mai 2021.

Kursk – 07. Mai 2021

Als Geheimagent erlebt ihr bei Kursk die ereignisreiche Geschichte eines russischen Atom-U-Boots aus der Egoperspektive, die unglimpflich auf dem Grund der Barentssee endete. Neben dem detaillierten virtuellen Model der K-141 KURSK dürft ihr noch das pulsierende Moskau im Jahre 2000 hautnah erleben und müsst weitreichende Entscheidungen treffen.

Die Kursk geht ab dem 07. Mai 2021 erneut auf Tauchgang.

Nongünz: Doppelganger Edition – 07. Mai 2021

Mit der Nongünz: Doppelganger Edition könnt ihr euch in einer überarbeiteten Neuauflage des actionreichen Plattformers inklusive einem neuen Spielmodus und einem lokalen Mehrspielermodus für bis zu zwei Spieler austoben.

Nongünz: Doppelganger Edition kann für reduzierte 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden. Regulär werden 14,99 Euro fällig.

Resident Evil Village – 07. Mai 2021

Zeitlich kurz nach den Ereignissen von Resident Evil 7 angesiedelt, beginnt die Odyssee von Resident Evil Village, in der euch der nächste Schicksalsschlag der Familie Winters in seinen Bann ziehen will.

Wer das düstere Abenteuer nicht verpassen möchte, kann sich Resident Evil Village für 69,99 Euro inklusive Bonusinhalte und dem später folgenden Resident Evil Re:Verse vorzeitig sichern. Alternativ steht euch noch die Resident Evil Village Deluxe Edition für 79,99 Euro oder Resident Evil Village & Resident Evil 7 (Komplettpaket) für 89,99 Euro zur Auswahl.

Hood: Outlaws and Legends – Vorbestellung (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. Mai 2021

Bei Hood: Outlaws and Legends warten mit einer Vorbestellung ab dem 07. Mai 2021 große Raubzüge auf euch. Zweierteams treten in einer mittelalterlichen Welt gegeneinander an, um sich die streng bewachten Schätze der KI-Wachen in einem ausgeklügelten Raubzug unter den Nagel zu reißen.

Ihr könnt euch Hood: Outlaws and Legends inklusive vorzeitigen Zugriff für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Drei Tage vor dem offiziellen Release könnt ihr auch mit der Hood: Outlaws and Legends – Year 1 Edition durchstarten und erhaltet obendrein für 49,99 Euro noch drei Kampfpässe des ersten Jahres dazu.