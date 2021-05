Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 20/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

0 Degrees – 19. Mai 2021

Im pixeligen Winterwunderland von 0 Degrees erklimmt ihr in 40 Levels eisige Gipfel, hüpft durch düstere Höhlen und überwindet viele gefährliche Hindernisse.

0 Degrees erscheint am 19. Mai 2021.

Aerial Knight’s Never Yield (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. Mai 2021

Umrandet von stimmungsvoller Musik und einer anspornenden Geschichte sprintet und rutsch ihr bei Aerial Knight’s Never Yield den Bildschirm entlang und überwindet mit akrobatischen Bewegungen alle gestellten Herausforderungen.

Aerial Knight’s Never Yield feiert seine Veröffentlichung am 19. Mai 2021.

Crossroads Inn – 19. Mai 2021

Eure eigene Taverne müsst ihr in der Mischung aus Management-Simulation und Rollenspiel namens Crossroads Inn am 19. Mai 2021 verwalten und zu großem Glanz verhelfen.

Crossroads Inn könnt ihr euch für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Outbreak: Endless Nightmares (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. Mai 2021

Der Kampf ums Überleben geht mit Outbreak: Endless Nightmares am 19. Mai 2021 in die nächste Runde. Mit bis zu zwei Spielern plant von eurem neuen Hauptquartier aus eure Expeditionen in tödliche Anomalien und stellt euch blutrünstigen Untoten.

Für 19,99 Euro könnt ihr euch Outbreak: Endless Nightmares vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Jay and Silent Bob – Mall Brawl – 20. Mai 2021

8-Bit-Kampfaction steht bei Jay and Silent Bob – Mall Brawl am 20. Mai 2021 auf dem Programm, während ihr euch alleine oder mit einem Mitspieler vor dem heimischen Fernseher den Weg zum Ausgang eines Einkaufszentrums freischaufelt.

Jay and Silent Bob – Mall Brawl kann für reduzierte 13,49 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden. Regulär kostet das Spiel 14,99 Euro.

Just Die Already – 20. Mai 2021

Von den Schöpfern des Goat Simulator erscheint mit Just Die Already ein kaum weniger verrücktes Spiel. Als gebrechlicher Rentner, der gerade aus dem Altersheim geschmissen wurde, lasst ihr eurem Unmut in einer offenen Spielwelt freien lauf und versucht möglichst lange zu überleben.

Just Die Already erscheint am 20. Mai 2021.

Rust Console Edition – 20. Mai 2021

Im Kampf gegen Hunger, Durst, Kälte und bis zu 99 anderen Spieler müsst ihr euch der Rust Console Edition am 20. Mai 2021 irgendwie am Leben halten.

Die Rust Console Edition könnt ihr euch für 49,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Sure Footing – 20. Mai 2021

Flinke Füße stehen bei Sure Footing mit etwas Verspätung nun am 20. Mai 2021 im Mittelpunkt des Geschehens. Mit einem der vier wählbaren Charaktere saust ihr den Bildschirm entlang und weicht Hindernissen aus. Zudem stehen separate Herausforderungen zur Auswahl, bei denen ihr mit bis zu vier Spielern bequem vom heimischen Sofa aus um die Wette rennen könnt.

Für 7,19 Euro könnt ihr euch Sure Footing vorzeitig im Microsoft Store sichern.

The Wild at Heart (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 20. Mai 2021

An der Seite von zwei Kindern müsst ihr euch bei The Wild at Heart am 20. Mai 2021 einen Weg durch eine abgeschiedene Welt voller Geheimnisse und Rätsel bahnen.

Wer sich diesem Abenteuer anschließen möchte, kann The Wild at Heart für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Cosmic Top Secret – 21. Mai 2021

Mit militärischer Freigabe erscheint Cosmic Top Secret am 21. Mai 2021 und lässt euch tief hinter die Kulissen des Kalten Krieges blicken.

Für reduzierte 8,99 Euro steht Cosmic Top Secret im Microsoft Store zur Vorbestellung bereit. Regulär fallen 9,99 Euro an.

Guards – 21. Mai 2021

Bei Guards befehligt ihr am 21. Mai 2021 einen Trupp von vier Helden in eine taktische sowie rundenbasierte Schlacht gegen Monster und Endbosse.

Guards könnt ihr euch für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Nach Ablauf des Rabatts kostet euch das Spiel 4,99 Euro.

Knockout City (Xbox Game Pass Ultimate / Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. Mai 2021

Eine wilde Interpretation von Völkerball erwartet euch in Knockout City. Zwei Teams zu je vier beziehungsweise drei Leuten feuern sich an ausgefallenen Schauplätzen die Bälle um die Ohren und machen in rasanten Duellen den Sieger aus.

Die Spiele in Knockout City beginnen am 21. Mai 2021. Sofern ihr über ein aktives EA Play oder Xbox Game Pass Ultimate Abonnement verfügt, dürft ihr kostenlos direkt zur Veröffentlichung durchstarten. Außerdem ist der Eintritt in Knockout City vom 21. Mai bis zum 30. Mai 2021 für alle Interessenten kostenlos.

Rising Hell – 21. Mai 2021

Bei Rising Hell kämpft ihr euch ab dem 21. Mai 2021 vertikal den Bildschirm hinauf und versucht der ewigen Gefangenschaft in der Hölle zu entkommen. Unsere Meinung zum Spiel erfahrt im Test zu Rising Hell.

Für reduzierte 8,09 Euro könnt ihr euch Rising Hell im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet euch das Spiel 8,99 Euro. Darüber hinaus steht eine kostenlose Demo zur Verfügung.