Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 21/2021

In der kommenden Woche erscheinen wieder viele neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. Mai 2021

In der verrückten offenen Spielwelt von An Airport for Aliens Currently Run by Dogs seid ihr zusammen mit eurer Verlobten die letzten menschlichen Exemplare und müsst euch mit Reiseproblemen, Aliens und Stockfoto-Hunden herumschlagen.

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs erscheint am 25. Mai 2021.

Biomutant – 25. Mai 2021

Bei dem Actionrollenspiel Biomutant dürft ihr am 25. Mai 2021 eure Kung-Fu-Künste unter Beweis stellen und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Nebenbei bastelt ihr euch in der postapokalyptischen Spielwelt eigene Waffen, erlernt neue Fähigkeiten und wechselt eure genetische Struktur.

Ihr könnt euch Biomutant für 59,99 Euro inklusive Bonusinhalt im Microsoft Store vorbestellen.

Capcom Arcade Stadium – 25. Mai 2021

Eine bunte Genre-Mischung von über 30 Klassikern aus dem Hause Capcom erwartet euch am 25. Mai 2021 mit dem Capcom Arcade Stadium.

Wer sich die Sammlung vorzeitig sichern möchte, kann Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, and 3 für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

King of Seas – 25. Mai 2021

Als Freibeuter auf den sieben Weltmeeren seid ihr bei dem Actionrollenspiel von King of Seas ab dem 25. Mai 2021 unterwegs und arbeitet euch zum Oberhaupt der Piraten hoch.

Wer sich diesem Vorhaben gewachsen fühlt, kann King of Seas für reduzierte 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet das Piratenabenteuer 24,99 Euro.

Saints Row The Third Remastered (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. Mai 2021

Mit Saints Row The Third Remastered dürft ihr die Saints am 25. Mai 2021 umrandet von einer aufpolierten Optik in der Hochblüte ihrer Macht begleiten.

Saints Row The Third Remastered könnt ihr euch für 39,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Mutazione – 26. Mai 2021

Neue Freundschaften, prächtige Gärten und persönliche Dramen erwarten euch bei dem Abenteuer von Mutazione.

Mutazione feiert seine Veröffentlichung am 26. Mai 2021.

Rekt! High Octane Stunts – 26. Mai 2021

Gewaltige Stunts mit kleinen Flitzern stehen bei Rekt! High Octane Stunts am 26. Mai 2021 auf dem Programmzettel. Mit bis zu vier Spielern könnt ihr auf geteiltem Bildschirm das Punktekonto mit waghalsigen Manövern in die Höhe schrauben.

Für 5,99 Euro steht Rekt! High Octane Stunts im Microsoft zur Vorbestellung bereit.

Horse Club Adventures – 27. Mai 2021

Die aufregenden Ferien von Hannah, Sarah, Lisa und Sofia auf dem Pferdehof dürft ihr bei Horse Club Adventures begleiten und auf eurem treuen Ross eine offene Spielwelt erkunden.

Horse Club Adventures erscheint am 27. Mai 2021.

MechWarrior 5: Mercenaries (Xbox Game Pass) – 27. Mai 2021

Zur stählernen Waffe im Jahr 3015 verwandelt ihr euch in MechWarrior 5: Mercenaries am 27. Mai 2021. In kriegerischen Zeiten übernehmt ihr als Söldner einen gewaltigen Kampfroboter und werft euch zwischen die Fronten.

MechWarrior 5: Mercenaries erscheint am 27. Mai 2021 auch für Xbox Series X/S und Xbox One als Xbox-Konsolenexklusivtitel und landet neben der bereits verfügbaren PC-Version im Xbox Game Pass.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – 27. Mai 2021

In düstere Gefilde verschlägt es euch in Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground am 27. Mai 2021. In dem rundenbasierten Strategiespiel befehligt ihr eure anpassbare Streitmacht durch eine mit Überraschungen gespickte Kampagne.

Für reduzierte 33,99 Euro könnt ihr euch Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär kostet das Strategiespiel 39,99 Euro.

Crossbow Crusade – 28. Mai 2021

Als Monsterjäger metzelt ihr euch bei Crossbow Crusade am 28. Mai 2021 mit einer Armbrust bewaffnet durch ein pixeliges Königreich voller blutrünstiger Wesen.

Den Jagdschein für Crossbow Crusade könnt ihr euch für 2,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Eagle Island Twist – 28. Mai 2021

Inspiriert von „Rogue-likes“, klassischen Hüpfspielen und der Falkenjagd schickt euch Eagle Island Twist am 28. Mai 2021 in ein gefährliches Abenteuer durch dichte Wälder, gespenstige Höhlen und die Ruinen einer längst vergessenen Zivilisation.

Für 12,99 Euro könnt ihr euch Eagle Island Twist im Microsoft Store vorbestellen.

Eight Dragons – 28. Mai 2021

Mit bis zu acht Spielern vor dem heimischen Fernseher dürft ihr euch bei Eight Dragons am 28. Mai 2021 den Weg durch eine vereinnahmte Stadt bis zum finalen Endkampf freischaufeln.

Eight Dragons könnt ihr euch für reduzierte 6,79 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär werden 7,99 Euro für das Kampfspiel fällig.

Family Mysteries 3: Verbrechen im Kopf – 28. Mai 2021

In dem Wimmelbild-Abenteuer von Family Mysteries 3: Verbrechen im Kopf erwarten euch in einer mysteriösen Forschungseinrichtung über 30 Schauplätze und mehr als 25 Minispiele.

Family Mysteries 3: Verbrechen im Kopf geht am 28. Mai 2021 an den Start.

Gold Rush: The Game – 28. Mai 2021

Als Einzelunternehmer im Goldgräbergeschäft Alaskas könnt ihr euch in Gold Rush: The Game mithilfe von professionellem Arbeitsgeräten eine goldene Nase verdienen.

Ab dem 28. Mai 2021 könnt ihr bei Gold Rush: The Game in den Goldrausch verfallen.

Long Ago: A Puzzle Tale – 28. Mai 2021

Die märchenhafte Geschichte einer tapferen Prinzessin wird euch in Long Ago: A Puzzle Tale am 28. Mai 2021 erzählt, während ihr entspannende Knobelaufgaben löst.

Long Ago: A Puzzle Tale kann für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Super Arcade Soccer – 28. Mai 2021

Der Flair der alten Fußballspiele trifft bei Super Arcade Soccer am 28. Mai 2021 auf moderne Spielmechaniken. 100 Vereine, 60 Nationalmannschaften und 1800 von echten Akteuren inspirierte Spieler sind neben verschiedener Spielvarianten und einem lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Teilnehmer mit von der Partie.

Für 6,99 Euro wartet Super Arcade Soccer im Microsoft Store auf eure Vorbestellung.

SRX: The Game – 28. Mai 2021

Mit 700 Pferdchen unter der Haube dürft ihr euch bei SRX: The Game auf Asphalt- und Geländestrecken austoben und euch im Karrieremodus bis an die Spitze arbeiten. Zudem könnt ihr auf geteiltem Bildschirm zu zweit an den Start gehen oder mit bis zu 25 Spielern im Onlinemehrspielermodus den Sieger ausmachen.

Wenn ihr gegen einige der Legenden der Motorsportgeschichte antreten möchtet, könnt ihr euch SRX: The Game für 49,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Trenga Unlimited – 28. Mai 2021

Zu guter Letzt dreht sich bei dem Puzzlespiel von Trenga Unlimited am 28. Mai 2021 alles um Blöcke, die umrandet von einer putzigen Unterwasserwelt mit bis zu vier Spielern vor dem heimischen Fernseher an den richtigen Stellen platziert werden müssen.

Trenga Unlimited könnt ihr euch für 6,99 Euro schon vor der Veröffentlichung im Microsoft Store eintüten.