Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 22/2021

In der kommenden Woche erscheinen wieder etliche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection – 31. Mai 2021

In der Rolle eines tapferen Ritters schreitet ihr bei Ghosts ‘n Goblins Resurrection am 31. Mai 2021 gegen Dämonen in die Schlacht, um eure geliebte Prinzessin aus den Fängen des Bösen zu befreien.

Wer sich die Wiederauferstehung eines Klassikers aus dem Hause Capcom nicht entgehen lassen möchte, kann Ghosts ‘n Goblins Resurrection für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Carnivores: Dinosaur Hunt – 01. Juni 2021

Die aufpolierte und riskante Dinosaurierjagd von Carnivores: Dinosaur Hunt startet am 01. Juni 2021. Gut vorbereitet und mit der richtigen Strategie sowie Bewaffnung begebt ihr euch aus der Egoperspektive auf die Pirsch und erledigt im Optimalfall die Beute, bevor sie euch verspeist.

Den passenden Jagdschein für Carnivores: Dinosaur Hunt könnt ihr euch für 14,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.

DreamWorks Spirit Luckys großes Abenteuer – 01. Juni 2021

In einer weitläufigen Spielwelt dürft ihr bei DreamWorks Spirit Luckys großes Abenteuer am 01. Juni 2021 an der Seite von Lucky und ihrem Reittier große Abenteuer erleben und euch auf Schatzsuche begeben.

Für 39,99 Euro könnt ihr euch DreamWorks Spirit Luckys großes Abenteuer im Microsoft Store vorbestellen.

Necromunda: Hired Gun (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. Juni 2021

Bis unter die Zähne bewaffnet macht ihr bei Necromunda: Hired Gun am 01. Juni 2021 als gnadenloser Kopfgeldjäger in den dunklen Gassen der berüchtigtsten Makropolenstadt von Warhammer 40.000 jagt auf gesuchte Verbrecher und Mutanten.

Für reduzierte 33,99 Euro könnt ihr euch Necromunda: Hired Gun vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär kostet die Balleraction 39,99 Euro.

Bunny Factory – 02. Juni 2021

Bei Bunny Factory müsst ihr am 02. Juni 2021 eine neue Hasen-Fabrik für Roboter zum Laufen bringen und Blöcke an die richtigen Stellen bugsieren.

Das Knobelspiel namens Bunny Factory kann für reduzierte 8,29 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden. Regulär schlägt das Spiel mit 9,99 Euro zu Buche.

Dungeon Escape: Console Edition – 02. Juni 2021

Um eurem Gefängnis zu entkommen, müsst ihr in der Dungeon Escape: Console Edition tödliche Fallen und gnadenlose Gegner überwinden.

Dungeon Escape: Console Edition erscheint am 02. Juni 2021.

Train Station Renovation – 02. Juni 2021

Baufällige Bahnhöfe sollen bei Train Station Renovation von eurem Handwerksunternehmen grundsaniert werden. An zehn verschiedenen Grundstücken dürft ihr euch dabei austoben und eurer Kreativität beim Wiederaufbau freie Leine lassen.

Train Station Renovation feiert seine Veröffentlichung am 02. Juni 2021.

Astalon: Tears of the Earth – 03. Juni 2021

Einen gewaltigen Turm müsst ihr bei Astalon: Tears of the Earth am 03. Juni 2021 erklimmen und zum Wohle eures Dorfes furchteinflößenden Monstern und tückischen Hindernissen trotzen.

Für 19,99 Euro steht Astalon: Tears of the Earth im Microsoft Store zur Vorbestellung parat.

Talisman: Digital Edition – 03. Juni 2021

In einer magischen Welt voller Drachen und mystischen Kreaturen macht ihr euch mit bis zu sechs Spielern bei der Talisman: Digital Edition auf die Suche nach einem großen Schatz.

Die Talisman: Digital Edition erscheint am 03. Juni 2021.

Tour de France 2021 – 03. Juni 2021

In den 21 Etappen der Tour de France 2021 müsst ihr dem unnachgiebigen Peloton einen Haken schlagen, um am Ende der Tour im Gelben Trikot zu erstrahlen. Neben neuer Spielmechaniken und einem optimierten KI-Verhalten dürft ihr euch zudem über einen neuen Individualtour-Modus erfreuen, mit dem ihr euch eure eigenen Veranstaltungen zurechtschustern dürft.

Den Teilnahmeschein für die virtuelle Tour de France 2021 könnt ihr euch für 49,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store buchen.

Alphadia Genesis 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. Juni 2021

In eine Geschichte über Glaube, Opfer, Rache und Hoffnung könnt ihr in dem rundenbasierten Rollenspiel von Alphadia Genesis 2 am 04. Juni 2021 eintauchen.

Für 14,99 Euro könnt ihr Alphadia Genesis 2 im Microsoft Store vorbestellen.

Astro Aqua Kitty – 04. Juni 2021

Zusammen mit eurer Miezen-Crew begebt ihr euch bei dem Rollenspiel von Astro Aqua Kitty am 04. Juni 2021 ins Weltall und erkundet verfolgt von plündernden Piratenkaninchen mysteriösere Asteroiden.

Astro Aqua Kitty könnt ihr euch für 14,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Off And On Again (Optimiert für Xbox One X) – 04. Juni 2021

Euer Verstand und Geschick wird bei Off And On Again am 04. Juni 2021 auf die Probe gestellt, während ihr durch Zeitmanipulation versucht, ein zerstörtes digitales Universum wieder in den Urzustand zu bringen.

Off And On Again kann für 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Jack der Monster-Schreck und der Stab des Verderbens – 04. Juni 2021

An der Seite von Jack und seinen Freunden stürzt ihr euch bei Jack der Monster-Schreck und der Stab des Verderbens am 04. Juni 2021 in einen postapokalyptischen Überlebenskampf und versucht mit bis zu vier Spielern vor dem heimischen Fernseher die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Für 39,99 Euro könnt ihr euch Jack der Monster-Schreck und der Stab des Verderbens vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Sniper Ghost Warriors Contracts 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. Juni 2021

Ein ruhiges Händchen und Augen wie ein Adler sind bei Sniper Ghost Warriors Contracts 2 am 04. Juni 2021 gefragt, wenn ihr tief im Feindgebiet eure ahnungslosen Opfer aus über 1000 Metern Entfernung ins Visier nehmt.

Wer sein Können als Scharfschütze unter Beweis stellen möchte, kann Sniper Ghost Warriors Contracts 2 für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.