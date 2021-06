Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 26/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Spirit of the North: Enhanced Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. Juni 2021

Inspiriert von der mystischen Kulisse Islands erlebt ihr bei der Spirit of the North: Enhanced Edition am 28. Juni 2021 den Erkundungstrip eines Fuchses, der den Geheimnissen einer verwelkten Zivilisation auf den Grund geht.

Die Spirit of the North: Enhanced Edition könnt ihr euch noch kurzfristig für reduzierte 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet das Rätselabenteuer euch 24,99 Euro.

Arkan: The Dog Adventurer (Optimiert für Xbox One X) – 29. Juni 2021

Eurer Zerstörungswut dürft ihr bei Arkan: The Dog Adventurer am 29. Juni 2021 freien Lauf lassen. In der Mischung aus Plattformer und Arkanoid wird euch Präzision und Reaktion abverlangt.

Für reduzierte 3,99 Euro könnt ihr euch Arkan: The Dog Adventurer vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär werden 4,99 Euro fällig.

Flatland Vol. 2 – 29. Juni 2021

Eine knallharte Herausforderung erwartet euch in dem minimalistischen Geschicklichkeitsspiel Flatland Vol. 2.

Die rasante Action von Flatland Vol. 2 erscheint am 29. Juni 2021.

Onirike – 29. Juni 2021

In die Rolle eines seltsamen Wesens mit der Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, schlüpft ihr bei Onirike am 29. Juni 2021. In einer offenen Spielwelt widmet ihr euch der Erforschung der Flora, überwindet Hindernisse und löst Knobelaufgaben.

Für 14,99 Euro könnt ihr euch Onirike vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Synchro Hedgehogs – 29. Juni 2021

Bei dem Jump’n’Run-Spiel Synchro Hedgehogs steuert ihr am 29. Juni 2021 gleich zwei Igel gleichzeitig und werdet in 40 Levels auf die Probe gestellt.

Synchro Hedgehogs feiert seine Veröffentlichung am 29. Juni 2021.

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol – 29. Juni 2021

Zwei Klassiker des 16-Bit-Zeitalters erwarten euch mit Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol am 29. Juni 2021. Neben einer verbesserten Speicherfunktion dürft ihr euch über Bonusinhalte und einen lokalen Mehrspielermodus für zwei Spieler freuen.

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol steht für 12,49 Euro im Microsoft Store zur Vorbestellung bereit.

Warhammer 40,000: Space Wolf – 29. Juni 2021

Rundenbasierte Strategiekost wird euch mit Warhammer 40,000: Space Wolf am 29. Juni 2021 aufgetischt. Als Kommandant der Space Wolves zieht ihr in der Einzelspielerkampagne gegen die Diener des Chaos und die Necrons in die Schlacht.

Warhammer 40,000: Space Wolf könnt ihr euch für reduzierte 14,39 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär werden 17,99 Euro fällig.

Doki Doki Literature Club Plus! (Optimiert für Xbox One X) – 30. Juni 2021

In eine furchterregende Welt voller Poesie und Romantik dürft ihr bei Doki Doki Literature Club Plus! eintauchen und erlebt in der optisch verbesserten Version viele kleine und große Geschichten rund um einen Literaturklub.

Doki Doki Literature Club Plus! erscheint am 30. Juni 2021.

Mina & Michi – 30. Juni 2021

Eine Reise in eine farbenfrohe Spielwelt im Retrodesign dürft ihr bei Mina & Michi antreten und mit bis zu zwei Spielern vor dem heimischen Fernseher gemeinsam Rätselaufgaben lösen und fiese Feinde besiegen.

Das Abenteuer von Mina & Michi beginnt am 30. Juni 2021.

Escape Sequence – 30. Juni 2021

Bei Escape Sequence wird euer Denkapparat bei zahlreichen Puzzles auf Betriebstemperatur gebracht.

Escape Sequence erscheint am 30. Juni 2021.

Blaster Master Zero (Optimiert für Xbox One X) – 01. Juli 2021

Nostalgie wird in Blaster Master Zero am 01. Juli 2021 entfacht, wenn ihr euch alleine oder mit einem Mitspieler an der Seite in die Neuinterpretation des Originals aus dem Jahr 1988 stürzt.

Blaster Master Zero könnt ihr euch für reduzierte 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär schlägt das 8-Bit-Abenteuer mit 9,99 Euro zu Buche.

The Procession to Calvary – 02. Juli 2021

Hunderte Renaissance-Gemälde könnt ihr in Point-and-Click-Abenteuer von The Procession to Calvary am 02. Juli 2021 bestaunen und euch dabei von klassischer Musik von Vivaldi, Bach und Georg Friedrich Händel beschallen lassen.

Für reduzierte 13,49 Euro kann The Procession to Calvary im Microsoft Store vorbestellt werden. Regulär fallen 14,99 Euro an.

Treasure Hunter Simulator – 02. Juli 2021

Ausgerüstet mit einem Metalldetektor macht ihr euch bei dem Treasure Hunter Simulator am 02. Juli 2021 an historisch bedeutsamen Ortschaften auf die Suche nach wertvollen Relikten.

Den Treasure Hunter Simulator könnt ihr euch für reduzierte 7,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär werden 9,99 Euro fällig.

Walden, a game – 02. Juli 2021

Zu guter Letzt taucht ihr bei Walden, a game am 02. Juli 2021 in eine dynamische offene Spielwelt ein und erlebt in einer detaillierten Naturkulisse die Geschichte des Autors Henry David Thoreau.

Für 9,99 Euro könnt ihr euch Walden, a game im Microsoft Store vorbestellen.