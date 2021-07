Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 27/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele in der kommenden Woche für Xbox One und Xbox Series X|S das virtuelle Licht der Welt erblicken, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Blitz Breaker (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. Juli 2021

Umrandet von einer pixeligen Retrooptik sollt ihr bei dem Geschicklichkeitsspiel Blitz Breaker mit dem neusten und etwas eingeschränkten Exemplar aus einer Roboterfabrik entkommen.

Blitz Breaker feiert seine Veröffentlichung am 07. Juli 2021.

Out of Line – 07. Juli 2021

In dem handgezeichneten Knobelabenteuer von Out of Line begleitet ihr San bei seinem Streben nach Freiheit durch farbenfrohe Umgebungen voller liebevoller Rätsel.

Das Kinderbuch von Out of Line wird am 07. Juli 2021 zum Leben erweckt.

Indigo 7 Quest of Love – 08. Juli 2021

Das musikalische Puzzlespiel Indigo 7 Quest of Love bietet euch eine 32 Episoden umfassende Einzelspielerkampagne, sechs verschiedene Spielmodi und einen lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler.

Indigo 7 Quest of Love erscheint am 08. Juli 2021.

Crash Drive 3 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 08. Juli 2021

Mit bis zu zwölf Spielern könnt ihr euch bei Crash Drive 3 online in weitläufigen Arealen austoben und eure akrobatischen Fahrkünste mit über 50 verschiedenen Fahrzeugen zum Besten geben.

Die Spielwiesen von Crash Drive 3 öffnen am 08. Juli 2021 ihre Pforten für euch.

Blue Fire (Optimiert für Xbox One X) – 09. Juli 2021

Das dreidimensionale Hüpfabenteuer von Blue Fire entführt euch in eine düstere Welt voller vielfältiger Feinde, kniffliger Herausforderungen und mystischer Geheimnisse.

Blue Fire erscheint am 09. Juli 2021.

Beasts of Maravilla Island (Optimiert für Xbox One X) – 09. Juli 2021

Die Rolle einer jungen Naturfotografin übernehmt ihr bei Beasts of Maravilla Island am 09. Juli 2021 und erforscht mit eurer Kamera bewaffnet die magische Flora und Fauna der Insel Maravilla.

Beasts of Maravilla Island könnt ihr euch für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Imagine Earth (Optimiert für Xbox Series X|S) – 09. Juli 2021

In dem Aufbaustrategiespiel Imagine Earth errichtet ihr am 09. Juli 2021 Kolonien auf weit entfernten Planeten. Neben dem Handel müsst ihr euch mit Naturkatastrophen herumschlagen und euer Hab und Gut gegen feindlich gesinnte Existenzen verteidigen.

Für 24,99 Euro könnt ihr euch Imagine Earth vorzeitig im Microsoft Store sichern.

Bai Qu: Hundreds of Melodies (Optimiert für Xbox Series X|S) – 09. Juli 2021

Das klangvolle Bai Qu: Hundreds of Melodies entführt euch nach China und erzählt euch eine Geschichte über Liebe und Fürsorge, deren Ende ihr mit euren Entscheidungen beeinflusst.

Bai Qu: Hundreds of Melodies erscheint ebenfalls am 09. Juli 2021.