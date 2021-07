Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 28/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele in der kommenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S an den Start gehen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Batbarian: Testament of the Primordials – 15. Juli 2021

Humor und Action stehen bei Batbarian: Testament of the Primordials am 15. Juli 2021 hoch im Kurs, während ihr Hunderte geheime Räume erkundet, gegen Feinde und Bosse in den Ring steigt und euch kniffligen Knobelaufgaben widmet.

Batbarian: Testament of the Primordials könnt ihr euch für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Blaster Master Zero 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. Juli 2021

Bei Blaster Master Zero 2 begleitet ihr Jason, Eve und Fred bei ihrer intergalaktischen Reise. Auf dem Weg zu eurem Heimatplaneten müsst ihr mit eurem fabrikneuen Panzerfahrzeug zahlreiche Hindernisse überwinden und brutale Kämpfe überstehen.

Für reduzierte 7,99 Euro könnt ihr euch Blaster Master Zero 2 vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär kostet der Titel euch 9,99 Euro.

Bloodroots (Xbox Game Pass) – 15. Juli 2021

In Bloodroots unterstützt ihr am 15. Juli 2021 Mr. Black Wolf bei seinem Rachefeldzug durch den Wilden Westen. Um eure Peiniger einen nach dem anderen spektakulär von der Bildfläche zu putzen, nutzt ihr die vielseitigen Gegebenheiten der Umgebungen.

Lost At Sea (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. Juli 2021

Bei Lost At Sea findet ihr euch auf einer mysteriösen Insel wieder und durchreitet in gespenstiger Einsamkeit die entscheidenden Lebensabschnitte einer jungen Frau.

Das Rätselabenteuer Lost At Sea erscheint am 15. Juli 2021.

Warhammer 40.000: Battlesector – 15. Juli 2021

In dem rundenbasierten Strategiespiel Warhammer 40.000: Battlesector warten am 15. Juli 2021 20 knifflige Missionen in der Einzelspielerkampagne und ein Mehrspielermodus mit zahlreichen Karten sowie anpassbaren Armeen auf euch.

F1 2021 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 16. Juli 2021

Das Steuer der aktuellen Fomel 1 Boliden dürft ihr in F1 2021 am 15. Juni 2021 übernehmen und euch unter anderem in einer neuen kooperativen Onlinekarriere und einem storybasierten Einzelspielermodus austoben.

F1 2021 könnt ihr euch für 69,99 Euro inklusive Bonusinhalte im Microsoft Store vorbestellen. Wer bereits am 13. Juli 2021 durchstarten möchte, muss die F1 2021 Deluxe Edition für 84,99 Euro in den virtuellen Einkaufswagen packen.

Ice Cream Surfer – 16. Juli 2021

Dem gehässigen Herrn Brokkoli sollt ihr in Ice Cream Surfer einen Strich durch die Rechnung machen und mit bis zu zwei Spielern vor dem heimischen Fernseher verhindern, dass nur noch ödes Gemüse auf dem Speiseplan der Jugend landet.

Ice Cream Surfer feiert seine köstliche Veröffentlichung am 16. Juli 2021.

Restless Night – 16. Juli 2021

Bei Restless Night müsst ihr euch durch Horden von blutrünstigen Wesen metzeln und umrandet von einer nostalgischen Aufmachung eine turbulente Nacht überleben.

Wer sich dieser Aufgabe stellen möchte, kann Restless Night für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Within the Blade – 16. Juli 2021

In der Mischung aus Rollenspiel, Hüpfabenteuer und Schleichspiel namens Within the Blade erlebt ihr das im Bürgerkrieg steckende Japan im Jahr 1560 und müsst mithilfe eurer Ninjakünste eine Schreckensherrschaft beenden.

Within the Blade erscheint am 16. Juli 2021.

Wizodd – 16. Juli 2021

Mit jedem besiegten Feind wächst bei dem pixeligen Abenteuer von Wizodd am 16. Juli 2021 eure Macht, die ihr im Kampf gegen gefährliche Monster auf dem Weg in die Tiefe dringend benötigt.

Wizodd könnt ihr euch für reduzierte 4,24 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär schlägt der „Roguelike-Dungeon-Crawler“ mit 4,99 Euro zu Buche.