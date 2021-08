Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 32/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr diesmal kurz und knapp in unserer spartanischen Übersicht.

I Am Dead – 09. August 2021

I Am Dead im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Untitled Darkness (Optimiert für Xbox Series X|S) – 09. August 2021

Untitled Darkness im Microsoft Store vorbestellen – 3,99 Euro – 3,19 Euro

Action Arcade Wrestling (Optimiert für Xbox One X) – 10. August 2021

Action Arcade Wrestling im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Black Book – 10. August 2021

Black Book im Microsoft Store vorbestellen – 24,99 Euro – 21,24 Euro

Button City – 10. August 2021

Button City im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Lawn Mowing Simulator (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. August 2021

Lawn Mowing Simulator im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Crimson Spires – 10. August 2021

Crimson Spires im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Super Hiking League DX – 10. August 2021

Super Hiking League DX im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Car Mechanic Simulator 2021 – 11. August 2021

Car Mechanic Simulator 2021 im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Dwarrows (Optimiert für Xbox One X) – 11. August 2021

Dwarrows im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Art of Rally (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 12. August 2021

Art of Rally im Microsoft Store vorbestellen – 20,99 Euro

Cardaclysm: Shards of the Four (Optimiert für Xbox One X) – 12. August 2021

Cardaclysm: Shards of the Four im Microsoft Store vorbestellen – 14,99 Euro – 11,99 Euro

Faraday Protocol – 12. August 2021

Faraday Protocol im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Foreclosed – 12. August 2021

Foreclosed im Microsoft Store vorbestellen – 19,99 Euro – 15,99 Euro

Tetragon – 12. August 2021

Tetragon im Microsoft Store vorbestellen – 14,99 Euro – 11,99 Euro

Barry the Bunny (Optimiert für Xbox Series X|S) – 13. August 2021

Barry the Bunny im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Fishing Adventure – 13. August 2021

Fishing Adventure im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Fort Triumph – 13. August 2021

Fort Triumph im Microsoft Store vorbestellen – 19,99 Euro – 15,99 Euro

Hades (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 13. August 2021

Hades im Microsoft Store vorbestellen – 24,99 Euro

PAW Patrol – Der Kinofilm: Abenteuerstadt ruft – 13. August 2021

PAW Patrol – Der Kinofilm: Abenteuerstadt ruft im Microsoft Store vorbestellen – 39,99 Euro

Shakes on a Plane – 13. August 2021

Shakes on a Plane im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Whiskey Mafia: Frank’s Story – 13. August 2021