Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 33/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr diesmal kurz und knapp in unserer spartanischen Übersicht.

Greak: Memories of Azur (Optimiert für Xbox Series X|S) – 17. August 2021

Greak: Memories of Azur im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Pile Up! Box by Box – 17. August 2021

Pile Up! Box by Box im Microsoft Store vorbestellen – 14,99 Euro – 13,49 Euro

Rogue Explorer – 18. August 2021

Rogue Explorer im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

World Superstar Strikers ’91 – 18. August 2021

World Soccer Strikers ’91 im Microsoft Store vorbestellen – 4,99 Euro

Mayhem Brawler – 19. August 2021

Mayhem Brawler im Microsoft Store vorbestellen – 19,99 Euro

Recompile (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. August 2021

Recompile im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

RIMS Racing (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. August 2021

RIMS Racing im Microsoft Store vorbestellen:

Twelve Minutes (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. August 2021

Twelve Minutes im Microsoft Store vorbestellen – 24,99 Euro

Arietta of Spirits – 20. August 2021

Arietta of Spirits im Microsoft Store vorbestellen – 19,99 Euro – 17,99 Euro

Checkers for Kids (Optimiert für Xbox One X) – 20. August 2021

Checkers for Kids im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Madden NFL 22 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 20. August 2021

Madden NFL 22 im Microsoft Store vorbestellen:

Rise Eterna – 20. August 2021