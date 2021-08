Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 34/2021

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen wieder etliche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Aliens: Fireteam Elite (Optimiert für Xbox Series X|S) – 24. August 2021

Aliens: Fireteam Elite im Microsoft Store vorbestellen – 39,99 Euro

King’s Bounty II – 24. August 2021

King’s Bounty II im Microsoft Store vorbestellen – 59,99 Euro

RIMS Racing (Optimiert für Xbox Series X|S) – 24. August 2021

RIMS Racing im Microsoft Store vorbestellen:

Darker Skies (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. August 2021

Darker Skies im Microsoft Store vorbestellen – 17,99 Euro

Mask of Mists (Xbox Series X|S) – 25. August 2021

Mask of Mists im Microsoft Store vorbestellen – 14,99 Euro – 11,99 Euro

Psychonauts 2 (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. August 2021

Psychonauts 2 im Microsoft Store vorbestellen – 59,99 Euro

Islanders – 26. August 2021

Mechstermination Force – 26. August 2021

Mechstermination Force im Microsoft Store vorbestellen – 11,99 Euro – 9,59 Euro

Myst – August 26 (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 26. August 2021

Myst im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Phoenotopia: Awakening (Optimiert für Xbox Series X|S) – 26. August 2021

Phoenotopia: Awakening im Microsoft Store vorbestellen – 19,99 Euro – 17,99 Euro

Star Hunter DX – 26. August 2021

Star Hunter DX im Microsoft Store vorbestellen – 14,99 Euro

Baldo the Guardian Owls (Optimiert für Xbox One X) – 27. August 2021

Baldo the guardian Owls im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Mad Streets – 27. August 2021

Mad Streets im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

One-Eyed Lee and the Dinner Party (Optimiert für Xbox Series X|S) – 27. August 2021

One-Eyed Lee and the Dinner Party im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Tanknarok (Optimiert für Xbox One X) – 27. August 2021

Tanknarok im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Space Station Sprint – 27. August 2021

Space Station Sprint im Microsoft Store vorbestellen – 9,99 Euro

Super Slam Dunk Touchdown – 27. August 2021

Super Slam Dunk Touchdown im Microsoft Store kaufen – Preis unbekannt

Zoffice – 27. August 2021