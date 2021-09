Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 36/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Bus Simulator 21 – 07. September 2021

Bus Simulator 21 im Microsoft Store kaufen.

Crown Trick (Xbox Game Pass) – 07. September 2021

Sonic Colors: Ultimate – 07. September 2021

Sonic Colors: Ultimate im Microsoft Store vorbestellen/kaufen:

Tormented Souls (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. September 2021

Tormented Souls im Microsoft Store kaufen.

WRC 10 FIA World Rally Championship (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. September 2021

WRC 10 FIA World Rally Championship im Microsoft Store vorbestellen:

Alphaset by POWGI (Optimiert für Xbox Series X|S) – 08. September 2021

Alphaset by POWGI im Microsoft Store kaufen.

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (Optimiert für Xbox Series X|S) – 09. September 2021

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Hindsight 20/20 – Wrath of the Raakshasa (Optimiert für Xbox Series X|S) – 09. September 2021

Hindsight 20/20 – Wrath of the Raakshasa für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Life is Strange: True Colors (Optimiert für Xbox Series X|S) – 09. September 2021

Life is Strange: True Colors im Microsoft Store vorbestellen:

Nuclear Throne (Xbox Game Pass) – 09. September 2021

The Artful Escape (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 09. September 2021

The Artful Escape für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

A Day Without Me – 10. September 2021

A Day Without Me für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

From Earth to Heaven (Optimiert für Xbox One X) – 10. September 2021

From Earth to Heaven für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Lost in Random – 10. September 2021

Lost in Random für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

LoveChoice (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. September 2021

LoveChoice im Microsoft Store kaufen.

NBA 2K22 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. September 2021

NBA 2K22 im Microsoft Store vorbestellen:

Tales of Arise (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. September 2021