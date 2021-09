Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 37/2021

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder etliche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Flaskoman – 14. September 2021

Flaskoman im Microsoft Store kaufen.

Harvest Moon: One World – 14. September 2021

Harvest Moon: One World im Microsoft Store kaufen.

Arkan: The Dog Adventurer (Xbox Series X|S) – 15. September 2021

Arkan: The Dog Adventurer für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulärer Preis ist 4,99 Euro.

Catlateral Damage: Remeowstered (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. September 2021

Catlateral Damage: Remeowstered im Microsoft Store kaufen.

Dustwind – The Last Resort (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. September 2021

Dustwind – The Last Resort für 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Merek’s Market – 15. September 2021

Merek’s Market für 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Mr. Pumpkin 2: Kowloon Walled City (Optimiert für Xbox One X) – 15. September 2021

Mr. Pumpkin 2: Kowloon Walled City für reduzierte 5,39 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär werden 5,99 Euro fällig.

Omen of Sorrow – 15. September 2021

Omen of Sorrow im Microsoft Store kaufen.

Titan Chaser – 15. September 2021

Titan Chaser für reduzierte 4,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulärer Preis ist 4,99 Euro.

SkateBird – 16. Septeember 2021

SkateBird im Microsoft Store kaufen.

The Amazing American Circus – 16. September 2021

The Amazing American Circus für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Apsulov: End of Gods (Optimiert für Xbox Series X|S) – 17. September 2021

Apsulov: End of Gods für reduzierte 23,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulärer Preis ist 29,99 Euro.

Aragami 2 (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 17. September 2021

Aragami 2 für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Dojoran (Optimiert für Xbox Series X|S) – 17. September 2021

Dojoran im Microsoft Store kaufen.

Earth Marines – 17. September 2021

Earth Marines für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Fin and the Ancient Mystery – 17. September 2021

Fin and the Ancient Mystery im Microsoft Store kaufen.

Murder Diaries (Optimiert für Xbox One X) – 17. September 2021

Murder Diaries für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Nexomon (Optimiert für Xbox Series X|S) – 17. September 2021

Nexomon für reduzierte 8,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulärer Preis ist 9,99 Euro.

Tails Of Iron (Optimiert für Xbox Series X|S) – 17. September 2021