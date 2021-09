Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 38/2021

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder etliche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Golf Peaks (Optimiert für Xbox One X) – 21. September 2021

Golf Peaks für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Street Outlaws 2: Winner Takes All (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. September 2021

Street Outlaws 2: Winner Takes All für reduzierte 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulärer Preis ist 49,99 Euro.

World War Z: Aftermath – 21. September 2021

World War Z: Aftermath für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Alder’s Blood: Definitive Edition – 22. September 2021

Alder’s Blood: Definitive Edition im Microsoft Store kaufen.

Crisis Wing – 22. September 2021

Crisis Wing im Microsoft Store kaufen.

Diablo II: Resurrected (Optimiert für Xbox Series X|S) – 23. September 2021

Diablo II: Resurrected für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Embr – 23. September 2021

Embr im Microsoft Store kaufen.

May’s Mysteries: The Secret of Dragonville – 23. September 2021

May’s Mysteries: The Secret of Dragonville für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Sable (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 23. September 2021

Sable im Microsoft Store kaufen.

The Plane Effect (Optimiert für Xbox Series X|S) – 23. September 2021

The Plane Effect im Microsoft Store kaufen. Kostenlose Demo verfügbar.

A Gummy’s Life – 24. September 2021

A Gummy’s Life für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Blind Postman – 24. September 2021

Blind Postman für reduzierte 3,59 Euro im MicrosoftStore vorbestellen. Regulärer Preis ist 3,99 Euro.

Don’t Touch this Button! (Optimiert für Xbox Series X|S) – 24. September 2021

Don’t Touch this Button! im Microsoft Store kaufen.

In Celebration of Violence – 24. September 2021

In Celebration of Violence im Microsoft Store kaufen.

Lost Judgment – 24. September 2021

Lost Judgment für 59,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Alles Weitere in unserem Test.

Little Kite – 24. September 2021

Little Kite für reduzierte 8,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulärer Preis ist 9,99 Euro.

Die Addams Family: Villa-Wahnsinn – 24. September 2021

Die Addams Family: Villa-Wahnsinn für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Death Park – 24. September 2021