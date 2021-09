Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 39/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Alchemic Cutie – 28. September 2021

Alchemic Cutie für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Chernobylite – 28. September 2021

Chernobylite im Microsoft Store kaufen.

ConnecTank – 28. September 2021

ConnecTank im Microsoft Store kaufen.

Harvest Moon: One World – 28. September 2021

Harvest Moon: One World im Microsoft Store kaufen.

In Sound Mind – 28. September 2021

In Sound Mind für 34,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Lemnis Gate (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. September 2021

Lemnis Gate für reduzierte 13,59 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulärer Preis ist 16,99 Euro.

Obsurity – 28. September 2021

Obsurity im Microsoft Store kaufen.

Shiro – 28. September 2021

Shiro im Microsoft Store kaufen.

UnMetal – 28. September 2021

UnMetal im Microsoft Store kaufen.

A Juggler’s Tale – 29. September 2021

A Juggler’s Tale im Microsoft Store kaufen.

Centipede: Recharged (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. September 2021

Centipede: Recharged für 8,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Creepy Tale – 29. September 2021

Creepy Tale für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Insurgency: Sandstorm (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. September 2021

Insurgency: Sandstorm für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Skeletal Avenger (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. September 2021

Skeletal Avenger für 16,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Aeon Drive (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. September 2021

Aeon Drive im Microsoft Store kaufen.

AlphaLink – 30. September 2021

AlphaLink für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Asdivine Saga (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. September 2021

Asdivine Saga für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Astria Ascending (Xbox Game Pass) – 30. September 2021

Astria Ascending für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

ExZeus: The Complete Collection – 30. September 2021

ExZeus: The Complete Collection für 12,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

eFootball 2022 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. September 2021

eFootball 2022 im Microsoft Store kaufen.

Hot Wheels Unleashed (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. September 2021

Hot Wheels Unleashed im Microsoft Store vorbestellen:

Immortal Legacy: The Jade Cipher Console Edition (Optimiert für Xbox One X) – 30. September 2021

Immortal Legacy: The Jade Cipher Console Edition für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulärer Preis ist 19,99 Euro.

Melty Blood: Type Lumina – 30. September 2021

Melty Blood: Type Lumina für 49,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Eternal Cylinder – 30. September 2021

The Eternal Cylinder im Microsoft Store kaufen.

Unsighted (Xbox Game Pass) – 30. September 2021

Unsighted im Microsoft Store kaufen.

Xuan Yuan Sword 7 – 30. September 2021

Xuan Yuan Sword 7 für 49,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

FIFA 22 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. Oktober 2021

FIFA 22 im Microsoft Store vorbestellen:

Phoenix Point (Xbox Game Pass) – 01. Oktober 2021

Phoenix Point im Microsoft Store kaufen.

Space Revenge (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. Oktober 2021

Space Revenge für reduzierte 9,34 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulärer Preis ist 10,99 Euro.

Takorita Meets Fries (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. Oktober 2021