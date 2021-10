Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 40/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

BPM: Bullets Per Minute – 04. Oktober 2021

BPM: Bullets Per Minute im Microsoft Store kaufen.

Alan Wake Remastered – 05. Oktober 2021

Alan Wake Remastered für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Hell Let Loose (Optimiert für Xbox Series X|S) – 05. Oktober 2021

Hell Let Loose für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Nickelodeon All-Star Brawl (Optimiert für Xbox Series X|S) – 05. Oktober 2021

Nickelodeon All-Star Brawl für reduzierte 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 49,99 Euro.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan – 05. Oktober 2021

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Super Monkey Ball: Banana Mania (Optimiert für Xbox Series X|S) – 05. Oktober 2021

Super Monkey Ball: Banana Mania für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Die Super Monkey Ball Banana Mania Digital Deluxe Edition steht seit dem 30. September 2021 für 49,99 Euro zum Kauf bereit.

Ember: Console Edition – 06. Oktober 2021

Ember: Console Edition im Microsoft Store kaufen.

Far Cry 6 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. Oktober 2021

Far Cry 6 im Microsoft Store vorbestellen:

No Longer Home Xbox Edition – 07. Oktober 2021

No Longer Home Xbox Edition für reduzierte 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 14,99 Euro.

ATOM RPG Supporter Edition – 08. Oktober 2021

Atom RPG Supporter Edition für reduzierte 15,19 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 18,99 Euro.

Bouncy Bullets 2 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 08. Oktober 2021

Bouncy Bullets 2 im Microsoft Store kaufen.

Lord of the Click II – 08. Oktober 2021

Lord of the Click II für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Rain City – 08. Oktober 2021