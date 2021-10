Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 43/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Optimiert für Xbox Series X|S) – 26. Oktober 2021

Marvel’s Guardians of the Galaxy im Microsoft Store vorbestellen:

Moonglow Bay (Xbox Game Pass) – 26. Oktober 2021

NASCAR 21: Ignition – 26. Oktober 2021

NASCAR 21: Ignition im Microsoft Store vorbestellen:

Amazing Breaker – 27. Oktober 2021

Amazing Breaker im Microsoft Store kaufen.

Dadish – 27. Oktober 2021

Dadish für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Dadish 2 – 27. Oktober 2021

Dadish 2 für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Death Park 2 (Optimiert für Xbox One X) – 27. Oktober 2021

Death Park 2 für 5,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Flowers by Powgi (Optimiert für Xbox Series X|S) – 27. Oktober 2021

Flowers by Powgi im Microsoft Store kaufen.

Lucid Cycle (Optimiert für Xbox Series X|S) – 27. Oktober 2021

Lucid Cycle im Microsoft Store kaufen.

Röki (Optimiert für Xbox Series X|S) – 27. Oktober 2021

Röki im Microsoft Store kaufen.

United Assault – Normandy ’44 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 27. Oktober 2021

United Assault – Normandy ’44 im Microsoft Store kaufen.

Wind Peaks – 27. Oktober 2021

Wind Peaks im Microsoft Store kaufen.

Backbone (Xbox Game Pass) – 28. Oktober 2021

Bassmaster Fishing 2022 (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. Oktober 2021

Bassmaster Fishing 2022 für reduzierte 31,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der regulärer Preis lautet 34,99 Euro.

Black Widow: Recharged (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. Oktober 2021

Black Widow: Recharged für 8,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. Oktober 2021

Milli & Greg – 28. Oktober 2021

Milli & Greg im Microsoft Store kaufen.

Riders Republic (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. Oktober 2021

Riders Republic im Microsoft Store vorbestellen:

VirtuaVerse (Optimiert für Xbox One X) – 28. Oktober 2021

VirtuaVerse für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Danger Scavenger (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. Oktober 2021

Danger Scavenger im Microsoft Store kaufen.

Light Fairytale Episode 2 – 29. Oktober 2021

Light Fairytale Episode 2 für reduzierte 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 9,99 Euro.

PJ Masks: Helden der Nacht – 29. Oktober 2021

PJ Masks: Helden der Nacht für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.