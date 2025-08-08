Xbox Series X: Forza Motorsport und Forza Horizon werden weiter unterstützt

Die Verantwortlichen von Forza Horizon 5 und Forza Motorsport (2023) stellen klar, dass beide Rennspiele auch in Zukunft unterstützt werden.

Trotz der prekären Lage bei den Xbox Game Studios, wobei knapp 50 % der Turn 10 Studios-Belegschaft entlassen wurde, stellen die restlichen Verantwortlichen für die Forza Motorsport- und Forza Horizon-Reihe klar, dass beide Spiele – Forza Horizon 5 und Forza Motorsport (2023) – weiterhin unterstützt werden.

Via Twitter/X gab man bekannt: „Liebe Forza-Community, wir wissen, dass viele von euch Fragen zur Zukunft der Forza-Reihe haben, und wir schätzen die Unterstützung unserer großartigen Community. Wir möchten euch versichern, dass Turn 10 und Playground Games Forza Motorsport und Forza Horizon 5 weiterhin unterstützen werden.“

Untermauert wird dies von einem neuen Forza Motorsport (2023) Update, das mit den Featured-Tours zahlreiche Herausforderungen für Spieler bietet. Details zum umfangreichen Update gibt es hier.