Xbox Series X: Forza Motorsport und Forza Horizon werden weiter unterstützt

Die Verantwortlichen von Forza Horizon 5 und Forza Motorsport (2023) stellen klar, dass beide Rennspiele auch in Zukunft unterstützt werden.

Trotz der prekären Lage bei den Xbox Game Studios, wobei knapp 50 % der Turn 10 Studios-Belegschaft entlassen wurde, stellen die restlichen Verantwortlichen für die Forza Motorsport- und Forza Horizon-Reihe klar, dass beide Spiele – Forza Horizon 5 und Forza Motorsport (2023) – weiterhin unterstützt werden.

Via Twitter/X gab man bekannt: „Liebe Forza-Community, wir wissen, dass viele von euch Fragen zur Zukunft der Forza-Reihe haben, und wir schätzen die Unterstützung unserer großartigen Community. Wir möchten euch versichern, dass Turn 10 und Playground Games Forza Motorsport und Forza Horizon 5 weiterhin unterstützen werden.“

Untermauert wird dies von einem neuen Forza Motorsport (2023) Update, das mit den Featured-Tours zahlreiche Herausforderungen für Spieler bietet. Details zum umfangreichen Update gibt es hier.

16 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • CodeX 29905 XP Nasenbohrer Level 4 | 08.08.2025 - 18:44 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Sehe ich auch so. Sollen sie jetzt das aktuelle Motorsport einfach fallen lassen?. Quatsch.

  3. HakunaTraumata 95400 XP Posting Machine Level 3 | 08.08.2025 - 18:42 Uhr

    Also ich habe die Vermutung das Forza Motorsport nur noch Content bekommt in Sachen von Autos und Rennen. Da wird keine neue Strecke mehr kommen und auch kein neuer Motorsport Teil

  4. shadow moses 392490 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.08.2025 - 18:49 Uhr

    Motorsport hat in den letzten Wochen so viel SP Content bekommen. Das wird mich noch monatelang unterhalten und es kommt ja noch mehr.❤️

  5. Peter Quill 64810 XP Romper Stomper | 08.08.2025 - 18:51 Uhr

    Wir möchten euch versichern, dass Turn 10 und Playground Games Forza Motorsport und Forza Horizon 5 weiterhin unterstützen werden.“

    Was anderes würde mich auch schwer überraschen, man wird ja nicht die Unterstützung von Forza Horizon 5 einstellen. Die server von Motorsport wird man auch nicht runterfahren.

    Ich befürchte aber das es kein neues Motorsport mehr erscheinen wird, wenn man 50% der Mitarbeiter entlässt.
    Wahrscheinlich wird man ein Support studio für die Horizon reihe.

  6. Robilein 1141130 XP Xboxdynasty Legend Silber | 08.08.2025 - 18:52 Uhr

    Sehr gut. Alles andere wäre auch nur eine Enttäuschung.

  7. Wartenaufwunder 131590 XP Elite-at-Arms Bronze | 08.08.2025 - 18:55 Uhr

    Ist ja wohl auch das mindeste 😅
    …und dennoch sind die Aussagen von Team-Xbox ja so mega glaubwürdig in letzter Zeit. Show, dont tell!

  8. magforce 15445 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.08.2025 - 19:04 Uhr

    Off Topic: Werden bei euch heute auch keine Rewards Punkte für das Spielen mit der Konsole und/oder dem PC gewertet/freigeschalten?

    • Katanameister 174780 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 08.08.2025 - 19:30 Uhr
      Antwort auf magforce

      Irgendwas scheint nicht zu stimmen, dann bin ich nicht der Einzige, ich hoffe das wird heute noch irgendwie freigeschaltet sonst muss der Support kontaktiert werden, nervig 🤔.

      • magforce 15445 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.08.2025 - 20:07 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Konsole wurde gerade freigeschalten, obwohl ich schon seit gut einer Stunde nicht mehr gespielt habe.
        PC aber nachwievor nicht, kommt vielleicht auch später.

  9. DrFreaK666 129740 XP Man-at-Arms Onyx | 08.08.2025 - 19:08 Uhr

    Die sollen lieber an einem FH6 mit interessantem Setting arbeiten.
    Und den Festival-Quatsch weglassen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß

    • LargeHenry 4360 XP Beginner Level 2 | 08.08.2025 - 19:27 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Was für ein Thema würdest du denn empfehlen? 😄
      Ich steh ja mehr auf das Festival Thema als auf das, was Need for Speed das letzte Jahrzehnt so abgezogen hat.

  10. LargeHenry 4360 XP Beginner Level 2 | 08.08.2025 - 19:17 Uhr

    Ich hab FM zum Release kurz gespielt, denke ich werde es mir nochmal herunterladen. 🤔

    • magforce 15445 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.08.2025 - 20:21 Uhr
      Antwort auf LargeHenry

      Hat sich seit Release, von diversen neuen Strecken und Fahrzeugen abgesehen, eigentlich nichts geändert. Entsprechend groß ist das Spiel inzwischen (140 GB).
      Online ist aber noch reichlich los und es gibt regelmäßig neuen Content.
      Ich spiele jetzt sicher seit gut 200+ Stunden und es macht nach wie vor riesigen Spass, vorallem jetzt wo endlich die Indycar dabei ist. 🙂

