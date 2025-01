Xbox Series X: Free-to-Play-Feier auf Xbox gestartet

Autor:, in / Xbox Series X

Xbox veranstaltet erneut Free-to-Play-Frenzy, ein Event, bei dem ihr euch Millionen von Spielern anschließt, um in aufregende Welten zu besuchen, euch in spannende Quest zu stürzen oder wagemutig in den Kampf zu treten.

Ab sofort und bis zum 10. Februar gibt es Rabatte und besondere Perk-Angebote für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate.

Hier eine Übersicht über neue Inhalte:

Genshin Impact: Version 5.3, „ Incandescent Ode of Resurrection“, ist jetzt verfügbar! Kämpft an der Seite von Mavuika und Citlali für Natlans Zukunft und begrüßt das neue Jahr in Teyvat mit der Freude und Tradition des Laternenritus!

Fortnite Festival: Mikufans, es ist an der Zeit, eure Leuchtstäbe (oder sollten wir sagen: Lauch?!) zu ergreifen. Hatsune Miku (初音ミク), einer der größten virtuellen Popstars der Welt, bringt ihre futuristischen Klänge als Ikone für Festival Season 7 nach Fortnite!

Valorant: Begrüßt den neuen Agenten Tejo, der aus Kolumbien zu dem Team gestoßen ist. Als Teil der Initiator-Klasse ist Tejo darauf spezialisiert, Feinde aufzuspüren. Tejo wird, wie alle Valorant-Agenten, mit einer Game Pass-Mitgliedschaft freigeschaltet.

Mit Xbox Game Pass Ultimate habt ihr darüber Zugriff auf diese Perks:

Throne & Liberty – Lottie and Percy Bundle (Xbox-Exklusiv): Schließt euch in diesem Xbox-exklusiven farbigen Lottie-Outfit dem Widerstand an und erhaltet einen Fuzzy Percy Amitoi, der euch auf euren Abenteuern begleitet.

Crossout – Midgar 2.0-Paket: Holt euch ein einzigartiges gepanzertes Auto, „Fenrir 2.0", ein Charakterporträt, „Wotan", eine Farbdose: „Rotes Gitter", 1500 Ingame-Münzen und einen Premium-Account für 21 Tage.

War Thunder – Jahr der Schlange-Paket: Feiert das Mondneujahr der Schlange mit einem mächtigen Panzer, dem Sherman Jumbo „Cobra King", und einem vielseitigen Kampfflugzeug, der P-63C-5 „King Cobra".