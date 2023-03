Xbox Series X: Frühlings-Spotlight mit über 100 Spielen gestartet

Autor:, in / Xbox Series X

Zwischen dem 28. Februar und dem 10. April erscheinen über 100 neue Spiele für Xbox Series X|S und Xbox One. Wer in dem sechswöchigen Zeitraum 45 Euro oder mehr für qualifizierte Spiele oder Filme ausgibt, wird zusätzlich mit 2.500 Microsoft Rewards-Punkten belohnt.

Folgende Spiele-Highlights werden neben zahlreichen weiteren Titeln innerhalb der Aktion vertreten sein.

Anno 1800

Im Echtzeit-Strategiespiel erleben Spieler den Beginn des Industriezeitalters, eine der aufregendsten und sich am schnellsten verändernden Epochen aller Zeiten. Neue Technologien, Regionen und Gesellschaften ebnen den Weg zum Aufbau einer Welt nach eigener Vorstellung.

Catan Standard Edition

Die offizielle Videospielversion von Catan auf der Konsole. Spieler sammeln Ressourcen, meistern neue Strategien und lassen ihre Siedlungen zum Leben erwachen. Matches sind gegen die KI, lokal gegen Freunde oder online via vollumfänglicher Crossplay-Kompatibilität möglich.

Deliver Us Mars

Die Fortsetzung des preisgekrönten Deliver Us The Moon entführt virtuelle Astronauten in einem atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer auf eine spannungsgeladene und nicht minder riskante Mission.

EA Sports PGA Tour

Dank der Frostbite Engine erscheinen in EA Sports PGA Tour die weltweit exklusivsten Golfplätze in noch nie dagewesener Detailtreue. Neue Gameplay-Features wie „Pure Strike“ oder „ShotLink“ liefern Spielern die perfekten Werkzeuge zum Gewinn der größten Golfturniere weltweit.

Like a Dragon: Ishin!

Der legendären Samurai Sakamoto Ryoma ist im Kyoto der 1860er-Jahre auf der Suche nach dem Mörder seines Vaters. Auf seiner Mission schreckt Ryoma nicht davor zurück, Gebrauch von seinen Fäusten, seiner Klinge oder seinen Revolver zu machen.

MLB The Show 23 – Game Pass

Dank MLB The Show 23 wird es Baseball-Fans möglich sein, ihre Lieblingsrivalitäten mit ihren Lieblingsspielern in echter Next-Gen-Qualität auf dem virtuellen Spielfeld auszutragen.

Die Siedler: Neue Verbündete

In diesem Strategiespiel mit einem tiefgreifenden Aufbauerlebnis und strategischen Schlachten in Echtzeit spielen Spieler als eine der drei einzigartigen Fraktionen Elari, Maru oder Jorn. Jede der Fraktionen verfügt über einen eigene Hintergrundgeschichte sowie einen speziellen Spielstil, der auch in Online-Matche mit bis zu acht Spielern zum Tragen kommt.

WWE 2K23

WWE 2K23 bietet Wrestling-Fans das ultimative Wrestling-Erlebnis. Mit seiner riesigen Auswahl an WWE-Superstars und Legenden, darunter Roman Reigns, „American Nightmare“ Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, „Stone Cold“ Steve Austin und vielen mehr, ist der Boden für epische Wrestling-Matches geebnet.

Wo Long: Fallen Dynasty – Xbox Game Pass

Das Action-Rollenspiel Wo Long: Fallen Dynasty erzählt die dramatische, actiongeladene Geschichte eines Milizsoldaten, der in einer düsteren Fantasy-Version der Drei Königreiche ums Überleben kämpft. Übernatürliche Elemente gemischt mit chinesischem Schwertkampf sind nur einige der Highlights des nächsten großen Team Ninja-Titels.

Auf dem offiziellen Xbox Twitch-Kanal findet jeden Mittwoch um 19:00 Uhr ein Stream statt, in dem eines der Frühlings-Spotlight-Spiele präsentiert wird. Die vollständige Liste aller teilnehmenden Spiele findet ihr auf Xbox.com.