Xbox Series X: Gaming Copilot kommt 2026 auf Xbox Konsolen

Microsoft erweitert seinen KI‑Assistenten für die aktuelle Konsolen-Generation und bringt seinen Gaming-Copilot 2026 auf Xbox Series X|S.

Microsoft bringt den Gaming Copilot dieses Jahr auf die aktuellen Xbox‑Konsolen und weitet damit den KI‑Assistenten erstmals auf die Wohnzimmerplattform aus. Die Funktion befindet sich seit dem vergangenen Jahr im Beta‑Einsatz auf PC, Mobilgeräten und der ROG Xbox Ally und soll 2026 auch auf Xbox Series X und Xbox Series S verfügbar sein.

Sonali Yadav kündigte die Erweiterung während eines Panels auf der Game Developers Conference an und betonte, dass der Dienst künftig auf weiteren Plattformen integriert werden soll.

Der Gaming Copilot dient als spielbegleitender Assistent, der Fragen zum laufenden Spiel beantwortet. Beispiele reichen von benötigten Materialien in Minecraft bis hin zu Empfehlungen oder Informationen zum eigenen Account.

Die KI kann zudem Spielvorschläge liefern oder Details zur eigenen Spielhistorie abrufen, was besonders dann hilfreich ist, wenn bestimmte Daten nicht mehr präsent sind.

Mit der Einführung auf Xbox‑Konsolen dürfte sich das ändern, da der Gaming Copilot dort eine deutlich größere Zielgruppe erreicht. Microsoft hebt hervor, wie wertvoll das bisherige Feedback der Nutzer gewesen sei und dass die Erkenntnisse aus dem Beta‑Jahr in die Weiterentwicklung einfließen.

Die Integration auf Konsolen soll den Funktionsumfang vereinheitlichen und den Assistenten zu einem festen Bestandteil des Xbox‑Ökosystems machen.