Xbox Series X: Gaming Copilot kommt 2026 auf Xbox Konsolen

39 Autor: , in News / Xbox Series X
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Microsoft erweitert seinen KI‑Assistenten für die aktuelle Konsolen-Generation und bringt seinen Gaming-Copilot 2026 auf Xbox Series X|S.

Microsoft bringt den Gaming Copilot dieses Jahr auf die aktuellen Xbox‑Konsolen und weitet damit den KI‑Assistenten erstmals auf die Wohnzimmerplattform aus. Die Funktion befindet sich seit dem vergangenen Jahr im Beta‑Einsatz auf PC, Mobilgeräten und der ROG Xbox Ally und soll 2026 auch auf Xbox Series X und Xbox Series S verfügbar sein.

Sonali Yadav kündigte die Erweiterung während eines Panels auf der Game Developers Conference an und betonte, dass der Dienst künftig auf weiteren Plattformen integriert werden soll.

Der Gaming Copilot dient als spielbegleitender Assistent, der Fragen zum laufenden Spiel beantwortet. Beispiele reichen von benötigten Materialien in Minecraft bis hin zu Empfehlungen oder Informationen zum eigenen Account.

Die KI kann zudem Spielvorschläge liefern oder Details zur eigenen Spielhistorie abrufen, was besonders dann hilfreich ist, wenn bestimmte Daten nicht mehr präsent sind.

Mit der Einführung auf Xbox‑Konsolen dürfte sich das ändern, da der Gaming Copilot dort eine deutlich größere Zielgruppe erreicht. Microsoft hebt hervor, wie wertvoll das bisherige Feedback der Nutzer gewesen sei und dass die Erkenntnisse aus dem Beta‑Jahr in die Weiterentwicklung einfließen.

Die Integration auf Konsolen soll den Funktionsumfang vereinheitlichen und den Assistenten zu einem festen Bestandteil des Xbox‑Ökosystems machen.

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39 Kommentare Added

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  1. Fayedog 17180 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.03.2026 - 14:02 Uhr

    Das ist wirklich das letzte was die Xbox braucht. Jeder kann sich ja mal selbst die Frage stellen, wofür er aktuell die Copilot AI auf der Xbox nutzten sollte? Das verheisst nix gutes für die Zukunft…

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  2. CrossSkull 13220 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 16.03.2026 - 14:08 Uhr

    Hauptsache man kann es ausstellen, nicht das es ein ständig auf den sack geht!?

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  3. I Legend l 19215 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.03.2026 - 14:10 Uhr

    …..und dann kriegen alle die selben 4 Tipps für Minecraft und wo früher Diversität zu finden war, wird im Wort Case künftig überall Einheitsbrei zu finden sein. Davor habe ich ein wenig Sorge.

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    • Duck-Dynasty 162395 XP First Star Bronze | 16.03.2026 - 15:48 Uhr
      Antwort auf I Legend l

      Wer vorher schon andere Lösungen als auf Reddit gefunden hat, wird das vermutlich weiterhin können. Ich brauche das persönlich allerdings auch nicht.
      Vor allem nicht den Kotpilot. Der ist ähnlich kreativ im Erfinden der Wahrheit wie ChatGPT.

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  5. shadow moses 466010 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 16.03.2026 - 14:42 Uhr

    Wie jetzt schon, würde ich das einfach am Handy nutzen. Auf der Konsole brauche ich die Funktion eigentlich nicht.

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  6. Jack86 50040 XP Nachwuchsadmin 5+ | 16.03.2026 - 14:49 Uhr

    Na endlich kommt der slop auf die Konsolen, würd ja auch Zeit.

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  7. EndlessTech 3880 XP Beginner Level 2 | 16.03.2026 - 14:53 Uhr

    Genau sowas hat noch gefehlt. Hat doch sicher auch die Umfrage vor ein paar Tagen ergeben: Copilot auf Xbox 😀

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  8. ShadowTerror90 69695 XP Romper Domper Stomper | 16.03.2026 - 15:24 Uhr

    Ist schon auf der Handy App nutzlos…bis der ne Lösung hat hab ich es gegoogelt und gelöst.

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