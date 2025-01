Xbox Series X: Gears E-Day im Herbst, Oblivion Remake im Frühjahr – Gerücht

Autor:, in / Xbox Series X

Laut den neuesten Gerüchten soll Gears of War E-Day tatsächlich im Jahr 2025 erscheinen. Das Oblivion Remake sogar schon im Frühling oder Sommer!

Tom Warren von The Verge hat in seinem neuesten „Notepad“-Blogbeitrag einige neue Gerüchte gestreut. Demnacht wird das The Elder Scrolls: Oblivion Remake im Frühjahr oder im Sommer 2025 erscheinen.

Dazu sagte er, dass er gehört habe, dass Gears E Day das Jahr 2025 für eine Veröffentlichung anpeilt. Des Weiteren plane Microsoft eine große Show im Sommer, wobei unter anderem auch Clockwork Revolution und Contraband im Juni zu sehen sein sollen, zumindest hofft Tom das für dieses Jahr.