Xbox Series X: Geheimes XGS-Fallout-Projekt angeblich eingestellt – Gerstmann packt aus

Jeff Gerstmann enthüllt: Ein Fallout-Spiel bei XGS war in Arbeit, wird aber offenbar nie erscheinen.

In einem aktuellen Video äußerte sich Jeff Gerstmann zu einem bislang unbekannten Fallout-Projekt bei Xbox Game Studios (XGS). Laut Gerstmann war ein Fallout-Spiel in Entwicklung, das jedoch offenbar eingestellt wurde und nicht veröffentlicht wird.

Gerstmann erklärt, dass es sich um ein Projekt bei einem Microsoft-eigenen Studio handelte, das mittlerweile „nicht mehr das Licht der Welt erblicken wird“. Die Details bleiben vage, doch das Statement deutet darauf hin, dass Microsoft offenbar entschieden hat, dieses Fallout-Projekt zu beenden.

Interessant ist, dass Gerstmann zusätzlich betont, dass es wahrscheinlicher sei, dass Bethesda Game Studios (BGS) selbst aufgestockt wird, statt anderen Studios die Arbeit an Fallout oder The Elder Scrolls zu überlassen. Dies könnte bedeuten, dass künftige Fallout-Projekte wieder stärker zentral bei BGS angesiedelt werden und externe Entwickler kaum eingebunden werden.