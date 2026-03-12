Xbox Series X: Geheimes XGS-Fallout-Projekt angeblich eingestellt – Gerstmann packt aus

Image: Image by Bethesda

Jeff Gerstmann enthüllt: Ein Fallout-Spiel bei XGS war in Arbeit, wird aber offenbar nie erscheinen.

In einem aktuellen Video äußerte sich Jeff Gerstmann zu einem bislang unbekannten Fallout-Projekt bei Xbox Game Studios (XGS). Laut Gerstmann war ein Fallout-Spiel in Entwicklung, das jedoch offenbar eingestellt wurde und nicht veröffentlicht wird.

Gerstmann erklärt, dass es sich um ein Projekt bei einem Microsoft-eigenen Studio handelte, das mittlerweile „nicht mehr das Licht der Welt erblicken wird“. Die Details bleiben vage, doch das Statement deutet darauf hin, dass Microsoft offenbar entschieden hat, dieses Fallout-Projekt zu beenden.

Interessant ist, dass Gerstmann zusätzlich betont, dass es wahrscheinlicher sei, dass Bethesda Game Studios (BGS) selbst aufgestockt wird, statt anderen Studios die Arbeit an Fallout oder The Elder Scrolls zu überlassen. Dies könnte bedeuten, dass künftige Fallout-Projekte wieder stärker zentral bei BGS angesiedelt werden und externe Entwickler kaum eingebunden werden.

  1. Wartenaufwunder 154490 XP God-at-Arms Silber | 12.03.2026 - 09:05 Uhr

    „dass Bethesda Game Studios (BGS) selbst aufgestockt wird, statt anderen Studios die Arbeit an Fallout oder The Elder Scrolls zu überlassen.“

    …schade

    0
  2. Mysterio 40595 XP Hooligan Krauler | 12.03.2026 - 09:05 Uhr

    Schade das es keine Details gibt um welche Art von Spiel es sich gehandelt hat

    0
  4. Fire12 10980 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 12.03.2026 - 09:17 Uhr

    Sie verschenken gerade den positiven Einfluss der Serie
    Sind doch schon mit TES6 komplett ausgelastet
    Da könnten sie ruhig mal ein anderes Studio an Fallout lassen

    0
    • micmon 5660 XP Beginner Level 3 | 12.03.2026 - 11:29 Uhr
      Antwort auf Fire12

      Gerade wegen der Serie kann man davon ausgehen, dass MS ein aussichtsreiches Projekt nicht einstellen würde. Man muss aber halt auch aufpassen, dass man mit einer schlichten Veröffentlichung nicht den guten Ruf der Serie belastet.

      0
  5. de Maja 330735 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.03.2026 - 09:18 Uhr

    Wirklich schade irgendwie, je nach Studio könnte man da schöne Games im Fallout Universum machen, mit unterschiedlichen Genres und evtl auch mal grafisch auf der Höhe der Zeit.
    Ein Fallout von MachineGames wäre zB ziemlich heftig aber selbst da klappt es nicht obwohl es ein Bethesda Studio ist.

    0
  6. Senseo Mike 95640 XP Posting Machine Level 3 | 12.03.2026 - 09:39 Uhr

    Schade das ich nicht glaube, was der nächste Influencer zu erzählen hat.
    Ach das ist ein Podcaster? Ja dann ist es ja was ganz anderes😆
    Bethesda macht also Bethesda Spiele, das find ich eine tolle Neuigkeit!

    0
  7. the-last-of-me-x 83995 XP Untouchable Star 2 | 12.03.2026 - 09:55 Uhr

    Meine Vermutung ist, dass sie an einem Extraction Shooter gearbeitet haben und diese garantieren mittlerweile keinen Erfolg.

    0
  9. RappScallion 25160 XP Nasenbohrer Level 3 | 12.03.2026 - 10:13 Uhr

    Wenn es nicht dem typischen Bethesda Spieleschema entsprochen hätte, dann hätte ich da sogar Bock drauf gehabt.

    0

