Xbox Series X: Geheimes XGS-Fallout-Projekt angeblich eingestellt – Gerstmann packt aus

In einem aktuellen Video äußerte sich Jeff Gerstmann zu einem bislang unbekannten Fallout-Projekt bei Xbox Game Studios (XGS). Laut Gerstmann war ein Fallout-Spiel in Entwicklung, das jedoch offenbar eingestellt wurde und nicht veröffentlicht wird.
Gerstmann erklärt, dass es sich um ein Projekt bei einem Microsoft-eigenen Studio handelte, das mittlerweile „nicht mehr das Licht der Welt erblicken wird“. Die Details bleiben vage, doch das Statement deutet darauf hin, dass Microsoft offenbar entschieden hat, dieses Fallout-Projekt zu beenden.
Interessant ist, dass Gerstmann zusätzlich betont, dass es wahrscheinlicher sei, dass Bethesda Game Studios (BGS) selbst aufgestockt wird, statt anderen Studios die Arbeit an Fallout oder The Elder Scrolls zu überlassen. Dies könnte bedeuten, dass künftige Fallout-Projekte wieder stärker zentral bei BGS angesiedelt werden und externe Entwickler kaum eingebunden werden.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
„dass Bethesda Game Studios (BGS) selbst aufgestockt wird, statt anderen Studios die Arbeit an Fallout oder The Elder Scrolls zu überlassen.“
…schade
Schade das es keine Details gibt um welche Art von Spiel es sich gehandelt hat
Schade aber man hatte wohl kein Vertrauen in das Projekt.
Sie verschenken gerade den positiven Einfluss der Serie
Sind doch schon mit TES6 komplett ausgelastet
Da könnten sie ruhig mal ein anderes Studio an Fallout lassen
Gerade wegen der Serie kann man davon ausgehen, dass MS ein aussichtsreiches Projekt nicht einstellen würde. Man muss aber halt auch aufpassen, dass man mit einer schlichten Veröffentlichung nicht den guten Ruf der Serie belastet.
Wirklich schade irgendwie, je nach Studio könnte man da schöne Games im Fallout Universum machen, mit unterschiedlichen Genres und evtl auch mal grafisch auf der Höhe der Zeit.
Ein Fallout von MachineGames wäre zB ziemlich heftig aber selbst da klappt es nicht obwohl es ein Bethesda Studio ist.
Schade das ich nicht glaube, was der nächste Influencer zu erzählen hat.
Ach das ist ein Podcaster? Ja dann ist es ja was ganz anderes😆
Bethesda macht also Bethesda Spiele, das find ich eine tolle Neuigkeit!
Meine Vermutung ist, dass sie an einem Extraction Shooter gearbeitet haben und diese garantieren mittlerweile keinen Erfolg.
Sie sollen sich auf Fallout 5 und eventuelle Remaster konzentrieren.
Wenn es nicht dem typischen Bethesda Spieleschema entsprochen hätte, dann hätte ich da sogar Bock drauf gehabt.