Xbox Series X: Gerücht: Behaviour arbeitet an exklusivem Xbox-Spiel

Autor:, in / Xbox Series X

Behaviour Interactive, Entwickler hinter Dead by Daylight, arbeitet laut Gerücht an einem Xbox-exklusiven AAA-Spiel.

Der Entwickler von Dead by Daylight, Behaviour Interactive, arbeitet möglicherweise an einem nicht angekündigten Xbox-exklusiven Triple-A-Titel. Aktuell sucht das Studio etwa 50 neue Mitarbeiter auf der eigenen Website, unter anderem auch für Dead by Deadlight.

Stellenauschreibungen für Gameplay Programmer, Graphics Programmer, Programming Team Lead, Programming Technical Lead, Senior Product Manager, Senior VFX Artist und System/Network Programmer werden dort als „Unangekündigtes Projekt“ geführt.

Was glaubt ihr, könnte das kanadische Studio exklusiv für Xbox in der Entwicklung haben?