Xbox Series X: Gerücht: Starfield erscheint im Juni, Hellblade 2 in 2023

Jez Corden, Rand und Jeff Grubb haben einmal mehr bei „The XB2“ (Paywall) reichlich spekuliert und neue Gerüchte in die Gaming-Welt gesetzt.

Wir machen es kurz: Dabei wurde gesagt, dass Starfield im Juni 2023 erscheinen, während Senua’s Saga: Hellblade 2 ebenfalls im Jahr 2023 erscheinen soll.

Was an den Gerüchten dran ist, erfahren wir wohl erst zur E3, wenn Microsoft an der Expo überhaupt teilnimmt, denn auch hier gibt es Gerüchte, dass PlayStation, Nintendo und Xbox nicht an der Messe teilnehmen werden.