Xbox Series X: Gerüchte um Rückzug bei Target und Walmart widerlegt

Am vergangenen Wochenende entflammte ein neues Gerücht rund um Xbox und den Rückzug aus dem lokalen Einzelhandel. Auslöser war ein Reddit-Beitrag, in dem behauptet wurde, ein Target-Markt habe begonnen, das Xbox-Sortiment zu entfernen.
Schon vor einigen Wochen entfernten Costco und ein weiterer Händler Xbox-Produkte aus ihren Geschäften. Diese Tatsache befeuerte die aktuelle Meldung umso mehr.
In der Folge meldeten sich weitere Reddit-Nutzer zu Wort und berichteten, dass sie seit Monaten keine Xbox-Produkte mehr in ihren lokalen Target- oder Walmart-Filialen gesehen hätten.
Neben Windows Central, die mit einem Target-Mitarbeiter gesprochen haben, der die Behauptungen widerlegte, hakte auch der YouTuber und Streamer Destin bei seinem örtlichen Walmart nach. Auch dort sagte man ihm, dass Xbox nicht aus dem Sortiment genommen werde.
„Ich habe gerade bei meinem örtlichen Walmart angerufen, um zu fragen, ob sie den Verkauf von Xbox-Konsolen einstellen oder aus dem Sortiment nehmen. Sie sagten: ‚Meines Wissens habe ich nichts davon gehört, dass Lagerbestände abverkauft werden oder ähnliches. Auch nichts davon, dass sie aus dem Sortiment genommen werden.‘ Sie sagten auch, dass sie noch vorrätig sind.“
Selbst Larry Hryb, besser bekannt als Xbox’s Major Nelson, schaltete sich in die Geschichte ein und teilte mit, er sei diese Woche in ein paar Target- und GameStop-Filialen gegangen und habe dort Xbox-Hardware und -Spiele zum Verkauf vorgefunden.
Weiterhin wurden Xbox-Produkte im lokalen Taget vorgefunden, wenn auch keine Xbox-Konsolen selbst, wie Windows Central herausfand. Bei Walmart gab es sogar Konsolen.
Woher die Falschinformationen kommen, ist unklar. Zahlreiche Seiten haben die Nachricht am Wochenende jedoch schnell aufgenommen und sie weiterverbreitet.
Und was sagt Microsoft selbst dazu?
In einem Statement heißt es: „Target und Walmart sowie andere Einzelhändler bleiben weiterhin engagierte Partner für Xbox-Konsolen, Zubehör und Spiele.“
Es ist wirklich traurig, dass solche Falschmeldungen verbreitet werden. Die Gerüchte über einen Rückzug der Xbox Series X bei Target und Walmart wurden inzwischen klar widerlegt. 🙁
„Weiterhin wurden Xbox-Produkte im lokalen Taget vorgefunden, wenn auch keine Xbox-Konsolen selbst, wie Windows Central herausfand. Bei Walmart gab es sogar Konsolen.“
Okaaaaay 🤔😅 also nur so halb (bei target) rausgenommen oder gar vlt. ausverkauft?
Und Cosco hat sie aber wirklich wirklich wirklich rausgenommen? Oder nicht oder doch? Um diese Kette ging es doch ursprünglich bei den ganzen Artikeln zuletzt oder?
Klare Strategie und Kommunikation… vorbildlich wie immer 😅
Ja Fakenews leben zur Zeit von der box.
Ist aber auch nicht schwer, was hört man denn zur Zeit von MS?
Werbung für Ally Handheld, Series Konsolen Werbung, Bundels für Weihnachten.
Nö nichts davon nur ,Preiserhöhung von Xbox und Gamepass.
MS weiß wie man mit den Kunden umgeht 🤪
Kleine Korrektur: MS weiß, wie man Kunden umgeht 😆
Oder so 😅
Und wenn schon. Hardware und Games kauft man sich doch eh online heutzutage. Das letzte game im laden hab ich mir 2021 geholt glaub ich. Die letzte Konsole im Laden war die ps3 damals, 2 monate nach Release. Im Kaufhof😅
Solche Statments hätten aber mehr Gewicht wenn MS/ Xbox es öffentlich sagen würde und nicht über Windows Central.
Gibt genug Sozial Media Varianten.
Jez Corden ist schon jemand der Sachen gerne dazu dichtet, ins besondere wenn es um Xbox geht.
Bei mir der Media Markt um die Ecke verkauft zumindest schon länger keine SeriesX, zumindest immer wenn ich da war vielleicht mal 1-2 SeriesS und kaum Spiele.
Online sieht es nicht besser aus.
Tja, immer diese negativ Gerüchte, die sich letztendlich doch alle nie bewahrheiten, in Bezug auf Xbox.
Woher kommt das nur? Ist die Angst vor Microsoft tatsächlich dermaßen groß?
„Tja, immer diese negativ Gerüchte, die sich letztendlich doch alle nie bewahrheiten, in Bezug auf Xbox.“
Ja, genauso wie die Falschaussage, dass nur vier Spiele für andere Geräte erscheinen werden
Seine Meinung kann spencer doch ändern. Und wieviel da noch kommt bleibt abzuwarten.
Aber egal lohnt eh nicht mit dir.
👎
Die Xbox braucht unbedingt irgendeine Medienpräsenz umsowas direkt zu wiederlegen. Das ist so abartig
Immer das beste wenn man Quellen nicht überprüft und sofort Fakenews mit weiter verbreitet
Es kann natürlich auch sein, dass nur noch Lagerbestände verkauft werden