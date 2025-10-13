Xbox Series X: Gerüchte um Rückzug bei Target und Walmart widerlegt

Behauptungen um einen Rückzug von Xbox-Produkten bei Target und Walmart wurden widerlegt.

Am vergangenen Wochenende entflammte ein neues Gerücht rund um Xbox und den Rückzug aus dem lokalen Einzelhandel. Auslöser war ein Reddit-Beitrag, in dem behauptet wurde, ein Target-Markt habe begonnen, das Xbox-Sortiment zu entfernen.

Schon vor einigen Wochen entfernten Costco und ein weiterer Händler Xbox-Produkte aus ihren Geschäften. Diese Tatsache befeuerte die aktuelle Meldung umso mehr.

In der Folge meldeten sich weitere Reddit-Nutzer zu Wort und berichteten, dass sie seit Monaten keine Xbox-Produkte mehr in ihren lokalen Target- oder Walmart-Filialen gesehen hätten.

Neben Windows Central, die mit einem Target-Mitarbeiter gesprochen haben, der die Behauptungen widerlegte, hakte auch der YouTuber und Streamer Destin bei seinem örtlichen Walmart nach. Auch dort sagte man ihm, dass Xbox nicht aus dem Sortiment genommen werde.

„Ich habe gerade bei meinem örtlichen Walmart angerufen, um zu fragen, ob sie den Verkauf von Xbox-Konsolen einstellen oder aus dem Sortiment nehmen. Sie sagten: ‚Meines Wissens habe ich nichts davon gehört, dass Lagerbestände abverkauft werden oder ähnliches. Auch nichts davon, dass sie aus dem Sortiment genommen werden.‘ Sie sagten auch, dass sie noch vorrätig sind.“

Selbst Larry Hryb, besser bekannt als Xbox’s Major Nelson, schaltete sich in die Geschichte ein und teilte mit, er sei diese Woche in ein paar Target- und GameStop-Filialen gegangen und habe dort Xbox-Hardware und -Spiele zum Verkauf vorgefunden.

Weiterhin wurden Xbox-Produkte im lokalen Taget vorgefunden, wenn auch keine Xbox-Konsolen selbst, wie Windows Central herausfand. Bei Walmart gab es sogar Konsolen.

Woher die Falschinformationen kommen, ist unklar. Zahlreiche Seiten haben die Nachricht am Wochenende jedoch schnell aufgenommen und sie weiterverbreitet.

Und was sagt Microsoft selbst dazu?

In einem Statement heißt es: „Target und Walmart sowie andere Einzelhändler bleiben weiterhin engagierte Partner für Xbox-Konsolen, Zubehör und Spiele.“