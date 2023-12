Xbox Series X: Gerüchte zum Wu-Tang Clan-Spiel

Im Oktober 2021 förderte der NVIDIA-Leak eine Reihe von Projekten zu Tage, die sich in der Entwicklung befanden. Dazu zählte auch ein Titel mit dem Codenamen Shaolin. Nach und nach ergab sich aus den Puzzle-Teilen, dass sich hinter dem Projekt eines verbarg, das mit dem Wu-Tang Clan in Verbindung steht.

Sowohl Windows Central als auch Game Mess berichten jetzt über eben jenes Projekt, bei dem es sich Gerüchten zufolge um ein Third-Person-Nahkampfspiel im RPG-Bereich handeln könnte. Bis zu vier Spieler sollen im Co-op zusammenarbeiten können, heißt es weiter.

Wie die Berichte von Jez Corden und Jeff Grubb besagen, soll der Wu-Tang Clan massiv in das Projekt eingearbeitet werden, auch, was den Soundtrack angeht. Ein gewaltiger Katalog an Wu-Tang Clan-Songs sei für das Spiel vorgesehen, heißt es weiter. Diese seien von Produzent und DJ Just Blaze für das Spiel neu aufgelegt worden.

Zudem sollen die Mitglieder der Rap-Band als spielbare Charaktere in Erscheinung treten. Aus den Berichten geht allerdings nicht eindeutig hervor, ob es sich bei den Wu-Tang Clan-Mitgliedern um die einzigen spielbaren Charaktere handelt.

Der Fokus soll auch auf Loot, Waffen und Ausrüstungsgegenstände geschlagener Feinde gelegt werden. Im Spiel habt ihr die Möglichkeit, aus vier verschiedenen Waffen zu wählen, von denen jede ihren ganz eigenen Spielstil mit sich bringt. Dabei kann es sich um ein Schwert, zwei Schwerter und andere Waffenarten handeln.

Wie die bislang nicht bestätigten Berichte besagen, befindet sich das Projekt mit dem Codenamen Shaolin bei Brass Lion Entertainment in der Entwicklung, einem relativ neuen Studio, das 2019 von Manveer Heir gegründet wurde.

Das Spiel wird bislang als hell und farbenprächtig beschrieben und soll Anime-artig gestaltet sein. Eine weite Welt gilt es zu erkunden, in der vor allem BIPoC und in der Geschichte marginalisierte Gruppen im Mittelpunkt stehen werden.

Wann es erscheinen könnte, ist nicht bekannt, doch verschiedenen Gerüchten zufolge, könnte es noch gut ein bis zwei Jahre dauern, bis es auf den Markt kommt.