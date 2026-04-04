Xbox Series X: Gewaltiges 2026 Line-up mit Forza, Fable, Gears, Halo und Game Pass-Offensive

Xbox startet 2026 mit einem starken Line-up: Forza, Fable, Gears, Halo und zahlreiche Game Pass-Highlights sind schon bekannt.

Xbox hat einen ersten Ausblick auf das Jahr 2026 gegeben und dabei jetzt schon ein umfangreiches Line-up aus Spielen, Events und Xbox Game Pass-Inhalten bestätigt.

Im Mittelpunkt stehen mehrere große Marken, die im Laufe des Jahres eine zentrale Rolle spielen sollen. Genannt werden unter anderem Forza Horizon 6, Fable, Gears of War: E-Day und Halo: Campaign Evolved, die das Portfolio maßgeblich prägen werden.

Die vier Titel und ihre Franchises, werden intern bei Microsoft auch scherzhaft „The Four Horsemen„, und die vier Reiter der Apokalypse genannt.

Darüber hinaus wurden eine Xbox Developer Direct und ein umfangreiches Xbox Partner Preview-Event abgehalten, das insgesamt 14 Titel umfasst, die direkt zum Launch im Xbox Game Pass erscheinen. Damit setzt Microsoft seine Strategie fort, neue Inhalte unmittelbar über den Abo-Dienst verfügbar zu machen und das Angebot kontinuierlich auszubauen.

Auch auf Hardware- beziehungsweise Plattformseite gibt es Bewegung. Mit dem Codenamen Project Helix wurde eine weitere Konsole bestätigt, die Teil der zukünftigen Ausrichtung von Xbox ist. Konkrete Details dazu stehen zwar noch aus, dennoch dürfen Xbox-Fans gespannt sein.

Ergänzt wird das Programm durch mehrere Events, die im Laufe des Jahres stattfinden sollen. Neben dem Xbox Showcase wurde auch ein separates Gears of War Direct bestätigt, das sich gezielt einer der wichtigsten Marken widmen wird. Zusätzlich kehrt das Xbox FanFest zurück und wird als weltweite Tour umgesetzt.

Doch damit nicht genug, denn im Mai wird unter dem neuen Format Xbox Presents das neue Stranger Than Heaven ausführlich vorgestellt.

Mit dieser Kombination aus großen Marken, neuen Projekten, zahlreichen Events + Shows und einer starken Xbox Game Pass-Offensive positioniert sich Xbox früh im Jahr 2026 und legt den Fokus klar auf ein umfangreiches Gesamtangebot aus Spielen und Community-Events.