Xbox Series X: GoldenEye ähnliche Ankündigung laut Spencer zu erwarten

Der Sommer ist immer ein Garant für die größten Ankündigungen neuer Videospiele. Auch Microsoft wird sich die dicken Überraschungen für diesen Zeitpunkt aufheben.

Doch das bedeutet nicht, dass es nicht schon vor der Showcase etwas Neues anzukündigen geben wird.

Xbox-Chef Phil Spencer ließ im Interview mit Xbox On durchblicken, dass Fans eine ähnliche Ankündigung wie zu GoldenEye erwarten können. Das Spiel erschien erst im Januar als Remaster.

„Im Moment konzentrieren wir uns hauptsächlich auf den Showcase im Juni, aber es gibt auch ein paar Neuigkeiten, die wir ankündigen werden.“

„Zum Beispiel so etwas wie die GoldenEye [Ankündigung], ich denke da an so etwas wie GoldenEye-Ankündigungen.“