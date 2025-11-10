Xbox Series X: Grafik verdeutlicht Blockbuster-Jahr 2026 für Xbox

Mit einer neuen Grafik wird euch ein neues Blockbuster-Jahr 2026 voller Spiele verdeutlicht.

Unsere Freunde von Xbox Core haben eine Grafik erstellt und dabei aufgezeigt, welche Spiele allesamt im Jahr 2026 und darüber hinaus erscheinen könnten.

Zwar sind einige Titel, die auf der Grafik aufgeführt werden, für das kommende Jahr noch nicht bestätigt, dennoch dürfen sich Gamer schon einmal die Hände reiben.

Sollte Grand Theft Auto VI nicht erneut verschoben werden, dürfte das Spiel alles andere in den Schatten stellen, während Resident Evil: Requiem für Horror aus den Schatten sorgen will.

Auf der Xbox-Seite sieht es mit Halo Campaign Evolved, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day, Fable IV und Call of Duty 2026 auch schon rosig aus. Vor allem, wenn man bedenkt, dass alle genannten Spiele direkt im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügbar sein werden, während Spiele wie The Witcher IV, MARVEL 1943 Rise of Hydra oder auch OD & State of Decay 3 offensichtlich mehr Zeit benötigen.

Wenn alle Spiele, wie auf der Grafik (wie durch ein Wunder) im Jahr 2026 erscheinen würden, welches Spiel wäre euer absoluter Favorit?