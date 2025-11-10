Xbox Series X: Grafik verdeutlicht Blockbuster-Jahr 2026 für Xbox

Unsere Freunde von Xbox Core haben eine Grafik erstellt und dabei aufgezeigt, welche Spiele allesamt im Jahr 2026 und darüber hinaus erscheinen könnten.
Zwar sind einige Titel, die auf der Grafik aufgeführt werden, für das kommende Jahr noch nicht bestätigt, dennoch dürfen sich Gamer schon einmal die Hände reiben.
Sollte Grand Theft Auto VI nicht erneut verschoben werden, dürfte das Spiel alles andere in den Schatten stellen, während Resident Evil: Requiem für Horror aus den Schatten sorgen will.
Auf der Xbox-Seite sieht es mit Halo Campaign Evolved, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day, Fable IV und Call of Duty 2026 auch schon rosig aus. Vor allem, wenn man bedenkt, dass alle genannten Spiele direkt im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügbar sein werden, während Spiele wie The Witcher IV, MARVEL 1943 Rise of Hydra oder auch OD & State of Decay 3 offensichtlich mehr Zeit benötigen.
Wenn alle Spiele, wie auf der Grafik (wie durch ein Wunder) im Jahr 2026 erscheinen würden, welches Spiel wäre euer absoluter Favorit?
Meine Highlights von der Grafik sind:
– Grand Theft Auto VI
– Resident Evil: Requiem
– The Witcher IV
– Forza Horizon 6
– Fable IV
– Lego Batman
Da die Spiele auch für die PlayStation kommen wird das auch ein starkes Jahr für die PlayStation 😅
Zusätzlich noch Wolverine.
Allerdings fehlt da Saros in Sonys Liste.
Ist irgendwie nicht vollständig.
Aber grundsätzlich kommen da viele gute Spiele auf einen zu egal auf welcher Plattform 👍
Nioh 3, Saros, Phantom Blade 0, Intergalactic, Sea of Remnants, Marvel Tokon?
Loulan: The cursed sand gehört da noch rein.
Lol die totgeschwiegenen Spiele Fable4 und SoD3. Ja sicher kommen die noch 😉
Da sind schon einige Spiele dabei auf die ich mich freue. Bin mir aber nicht sicher, ob alle Spiele auch 2026 erscheinen. Müssen sie aber auch nicht, da es genug zum zocken gibt. Fehlen halt noch viele Spiele auf der Ps auf der Grafik. Aber naja ist ne Fanboy Seite auf X, da nimmt man es bewusst nicht gerne mit der Wahrheit 😅
Forza und Gears sind die beiden Titel für mich nächstes Jahr,wobei ich noch gucke ob Forza ein Day1 Kauf wird,ist ja im Endeffekt nichts wirklich Neues.
Fable und State of Decay 3 glaube ich aber tatsächlich nicht das sie nächstes Jahr kommen,dazu gibt es einfach zu wenig bis jetzt.
Das einzige was mich interessiert ist fable und witcher der rest ist erst mal irrelevant.
Für mich wären es nur Gears, Fable und Witcher, für mich lohnt sich der Gamepass überhaupt nicht 😅
Ist ja eine Grafik mit Spielen für die Xbox allgemein, nicht GP. Sowas wie Resi oder Witcher wird ja logischerweise nicht im Abo sein.
Witcher 4 kommt doch niemals nächstes Jahr raus.