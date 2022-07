Xbox Series X: Hardware-Revisionen für Xbox & PlayStation 5 möglich

AMD stellt Computerhardware in fast allen Bereichen her: CPU, GPUs, Speichermedien usw. und auch in den aktuellen Videospielkonsolen ist Hardware von AMD verbaut. Über die eigene Internetseite sucht AMD jetzt personelle Verstärkung im Bereich „Pre-Silicon Verification Engineer“ (Prüfingenieur in der Chipvorbereitung), was auf neue Revisionen für die aktuelle Hardware hindeuten könnte.

Es handelt sich hierbei um eine Stelle, die spezielle für halb-angepasste (semi-custom) Chipsätze zuständig sein soll. Damit ist gemeint, dass bereits bestehende Produkte aus der Palette von AMD, an Kundenwünsche angepasst werden. Nicht in der Leistung, aber im Aufbau oder der Art und Weise wie sie verbaut werden können. Hier geht es ganz klar um Kostenersparnis bei der Herstellung, was im Lebenszyklus der Konsolen völlig normal ist.

In der Ausschreibung wird explizit auf SoCs für Gamingkonsolen eingegangen. SoCs sind Systems-on-a-Chip (Ein-Chip-Systeme), hierbei werden verschiedene Komponenten der Hardware auf einem Chip verbaut. Nicht wie früher als man viele Chips auf eine Platine gelötet oder gesteckt hat.

So heißt es: „Wir liefern Kunden eine Flexibilität und Differenzierung, die über Standard AMD-Produkte hinausgeht. Diese Abteilung hebt AMD auf ein neues Level des kundenzentrierten Designs, indem wir diese Bauteile nach Kunden-Ideen in einer Händler-gefertigten, flexiblen SoC Designmethode herstellen.“ „Unsere Abteilung umfasst ein starkes Team aus Ingenieuren, die Design wins in allen großen Gamingkonsolen verbaut haben. Sie sind außerordentliche Spezialisten auf dem Gebiet der Grafik- und Rechenverarbeitung. Die PlayStation 4 (PS4) von Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI), die Xbox One von Microsoft sind einige Beispiele für AMDs semi-custom Lösungen.“

Die angepassten SoC könnten zum Beispiel die Kritik an den Größen der Konsolen, im Speziellen bei der PlayStation 5, in Angriff nehmen. Aber auch für die Zukunft will sich AMD wappnen, denn die Kernaufgaben dieser Person werden sich auf Prüfaufgaben im Bereich der SoC und Speicherbereitstellung beschränken. Das sind zwei wichtige Gebiete – auch im Hinblick auf die Zukunft der Videospielkonsolen. Vor allem beim Speicher, weil hier meistens der Flaschenhals für natives 4K/60 FPS Gaming zu finden ist und bis jetzt beide Konsolen häufig nur mit dynamischen 4K stabile 60 Frames schaffen.

In Verbindung mit einer früheren Ausschreibung von AMD verdichtet sich der Verdacht, dass tatsächlich neue Modelle in Arbeit sind. Es bleibt jedoch alles reine Spekulation, bis offizielle Ankündigungen folgen.

