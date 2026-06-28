Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

This Week on Xbox: Highlights der Woche mit Call of Duty, Forza Horizon 6 und mehr.

This Week on Xbox hat die Highlights der Woche vorgestellt. Unter dem Motto „Ready for a Summer of Action?“ präsentiert die Sendung neue Inhalte, Updates und kommende Spiele für Xbox.

Im Fokus stehen unter anderem Nicolas Cage in Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone, Cross-Play-Neuigkeiten bei Age of Empires sowie ein neues Update für Forza Horizon 6. Daneben werden weitere Titel wie The Necromancer’s Tale, EMPULSE, Abyssus und viele mehr vorgestellt.

Die wichtigsten Themen der Sendung

Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone mit Nicolas Cage

Age of Empires: PC Edition mit Cross-Play zwischen PC und Handy

Neues Update für Forza Horizon 6

Viele weitere Spiele und Ankündigungen im „Coming Soon“-Abschnitt

Zu den weiteren vorgestellten Titeln gehören unter anderem CULTIC, Valheim, Dragon Quest Monsters: The Withered Realm, Clive Barker’s Hellraiser: Revival, Resident Evil Veronica, Tales of Eternia Remastered, Assassin’s Creed Shadows, Dave the Diver, Minecraft, Little Nightmares III, Marvel Rivals, Arc Raiders, Frostpunk 2, Rainbow Six Siege, NBA 2K26, Echoes of Aincrad und weitere.

Zum Abschluss gibt es wie gewohnt die Free Play Days und eine Promo zu Fortnite.

Die aktuelle Ausgabe von This Week on Xbox bietet Xbox-Spielern einen guten Überblick über die wichtigsten Neuigkeiten und kommenden Highlights des Sommers.