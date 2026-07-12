Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Xbox präsentiert neue Spiele-Highlights: College Football 27, Black Flag Resynced und DOOM im Fokus.

Xbox hat die neuesten Gaming-Highlights der Woche vorgestellt und zeigt in einem aktuellen Video zahlreiche kommende und bereits verfügbare Spiele. Im Mittelpunkt stehen unter anderem EA SPORTS College Football 27, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und DOOM: The Dark Ages – Revelations.

Das neue Video gibt einen Überblick über aktuelle Releases, bevorstehende Spiele sowie besondere Aktionen im Xbox-Ökosystem.

Zu den vorgestellten Highlights gehören

Zusätzlich weist Xbox auf mehrere Aktionen und Angebote hin, darunter die Bandai Namco Publisher Sale sowie die Free Play Days, mit denen Spieler ausgewählte Titel zeitweise kostenlos ausprobieren können.

Damit liefert Xbox erneut einen kompakten Überblick über aktuelle Spiele, Neuerscheinungen und kommende Highlights auf der Plattform.