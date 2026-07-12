Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Xbox hat die neuesten Gaming-Highlights der Woche vorgestellt und zeigt in einem aktuellen Video zahlreiche kommende und bereits verfügbare Spiele. Im Mittelpunkt stehen unter anderem EA SPORTS College Football 27, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und DOOM: The Dark Ages – Revelations.
Das neue Video gibt einen Überblick über aktuelle Releases, bevorstehende Spiele sowie besondere Aktionen im Xbox-Ökosystem.
Zu den vorgestellten Highlights gehören
- EA SPORTS College Football 27 – Football-Action für Fans des College-Sports
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced – die Neuauflage des beliebten Piratenabenteuers
- DOOM: The Dark Ages – Revelations – neue Dämonenjäger-Action
- Echoes of Aincrad
- World of Tanks Heat
- Onimusha: Way of the Sword
- Turok: Origins
- Once Human
- DRAGON BALL XENOVERSE 3
- Diablo IV
- The Elder Scrolls Online
- The Crew Motorfest
- Helldivers 2
- DRAGON BALL XENOVERSE 2
- Delta Force
- MLB The Show 26
- The Division 2
- Brawlhalla
Zusätzlich weist Xbox auf mehrere Aktionen und Angebote hin, darunter die Bandai Namco Publisher Sale sowie die Free Play Days, mit denen Spieler ausgewählte Titel zeitweise kostenlos ausprobieren können.
Damit liefert Xbox erneut einen kompakten Überblick über aktuelle Spiele, Neuerscheinungen und kommende Highlights auf der Plattform.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Woche war auf jeden Fall besser als die letzten beiden.
Achja, Revelations… Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Es ist mittlerweile so fummelig, zwischen Speer und Schild umzuschalten und mit dem Speer den Dash zu haben, mit dem Schild aber nicht. Die Rätselmechaniken sind beinahe schon wie bei Tomb Raider und man muss den Schild und den Speer ausprobieren oder halb versteckte Grapplepunkte finden.
Dann kann man den Speer halt manchmal auch noch werfen, aber nur wenn man genügend Energie gesammelt hat. Sonst wirft er halt nicht und das bekommt man bei all der Action manchmal halt nicht mit.
Ich finde es momentan fummelig und eigentlich nicht schön DOOMig wie es früher mal war. Ich habe z.B. noch kein einziges Mal eine Gänsehaut bekommen wie in DOOM 1 und 2 früher ™, wenn man von einem Dämon entdeckt wurde, ihn aber selber noch nicht gesehen hat.
Echoes of Aincrad hatte nur einen Job… Watt solls, vielleicht kommt da ja noch was 😅
Das DLC von DOOM TDA ist so verdammt gut!
Klare Empfehlung.