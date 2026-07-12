Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

4 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht
Image: this week on xbox

Xbox präsentiert neue Spiele-Highlights: College Football 27, Black Flag Resynced und DOOM im Fokus.

Xbox hat die neuesten Gaming-Highlights der Woche vorgestellt und zeigt in einem aktuellen Video zahlreiche kommende und bereits verfügbare Spiele. Im Mittelpunkt stehen unter anderem EA SPORTS College Football 27, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und DOOM: The Dark Ages – Revelations.

Das neue Video gibt einen Überblick über aktuelle Releases, bevorstehende Spiele sowie besondere Aktionen im Xbox-Ökosystem.

Zu den vorgestellten Highlights gehören

Zusätzlich weist Xbox auf mehrere Aktionen und Angebote hin, darunter die Bandai Namco Publisher Sale sowie die Free Play Days, mit denen Spieler ausgewählte Titel zeitweise kostenlos ausprobieren können.

Damit liefert Xbox erneut einen kompakten Überblick über aktuelle Spiele, Neuerscheinungen und kommende Highlights auf der Plattform.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Kenty 268690 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.07.2026 - 16:46 Uhr

    Achja, Revelations… Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Es ist mittlerweile so fummelig, zwischen Speer und Schild umzuschalten und mit dem Speer den Dash zu haben, mit dem Schild aber nicht. Die Rätselmechaniken sind beinahe schon wie bei Tomb Raider und man muss den Schild und den Speer ausprobieren oder halb versteckte Grapplepunkte finden.

    Dann kann man den Speer halt manchmal auch noch werfen, aber nur wenn man genügend Energie gesammelt hat. Sonst wirft er halt nicht und das bekommt man bei all der Action manchmal halt nicht mit.

    Ich finde es momentan fummelig und eigentlich nicht schön DOOMig wie es früher mal war. Ich habe z.B. noch kein einziges Mal eine Gänsehaut bekommen wie in DOOM 1 und 2 früher ™, wenn man von einem Dämon entdeckt wurde, ihn aber selber noch nicht gesehen hat.

    0
  3. Ash2X 354020 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.07.2026 - 17:00 Uhr

    Echoes of Aincrad hatte nur einen Job… Watt solls, vielleicht kommt da ja noch was 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort